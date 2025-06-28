教育部補助8500萬元！彰化永靖鄉立圖書館動土 力拚2027年完工

彰化縣永靖鄉圖書館新館以「書本翻頁」為外觀意象。（永靖鄉公所提供）

2025/06/28 17:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉圖書館使用超過40年，空間狹小、藏書有限，2011年起，鄉公所規劃興建新館，因經費不足及多次流標，計畫一度停擺。今年終於成功爭取教育部8500萬元補助，總經費1.3億元的新圖書館正式動工。今日舉行動土典禮，鄉長魏碩衛表示，這是鄉親十多年來的夢想，終於將實現。

現有永靖鄉圖書館設在永安宮二樓，屬於廟方產物，使用超過40年，但內部空間僅406平方公尺，不符合中央對鄉鎮圖書館應達700平方公尺的標準，因此永靖鄉公所規劃拆除已荒廢的荖葉市場，新建為永靖鄉圖書館，結果又面臨建材成本提高，導致發生4次流標，工程一度陷入停滯。

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「永靖鄉民值得擁有一座好的圖書館」魏碩衛說，永靖現有圖書館空間侷限，已無法支援日益成長的閱讀需求與藝文活動，鄉親期盼一座舒適的圖書館已久，經立委陳素月協助下，爭取教育部補助8500萬元，以及彰化縣政府補助1000萬，鄉公所亦自籌3500萬元，總經費1億3000萬元全力推動下，終於可以實現夢想。

魏碩衛表示，永靖圖書館新館以「書本翻頁」為外觀意象，搭配自然採光、友善無障礙動線，規劃多功能閱覽區、親子共讀空間、展演場域等多元空間，預計7月正式開工，2027年完工啟用，屆時將成為永靖重要的文化新地標。

永靖鄉新建圖書館興建工程舉行動土典禮。（永靖鄉公所提供）

永靖鄉新建圖書館興建工程舉行動土典禮。（永靖鄉公所提供）

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