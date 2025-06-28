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    醫學生員額教育部、衛福部「算法」不同調 掀醫界怒火

    醫學生員額惹議，衛福部長邱泰源指出，衛福部會與教育部和醫界三方好好坐下來談，總量怎麼算，該釐清就釐清。（記者邱芷柔攝）

    醫學生員額惹議，衛福部長邱泰源指出，衛福部會與教育部和醫界三方好好坐下來談，總量怎麼算，該釐清就釐清。（記者邱芷柔攝）

    2025/06/28 18:10

    〔記者邱芷柔／台北報導〕教育部日前宣布，清華、中山、中興3校學士後醫學系從115學年起，從原本招收公費生轉為自費生，招生名額由每校23人擴增到35人，3校合計多了105人，教育部強調，這些名額都納入1300總量管制內，沒有突破上限，但醫界質疑，「這105個員額到底從哪裡來？」

    依各大學醫學系招生簡章核定名額，114學年自費醫學生有1105人，若再加上清華、中山、中興三校的105人，總數是1210人，未超標。但衛福部長邱泰源今天（28日）指出，問題在於「國防醫學院的醫學生到底有沒有算在這1300名額裡？」國防醫也有90多名學生，如果這些人算進去，總人數其實就超標了，而過去衛福部的算法，國防醫本來就是包含在1300裡面，但現在看起來，教育部的算法是把國防醫排除在外，才會「名額還有空。」

    3校當初是配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」設立學士後醫學系，只招公費生，第二期計畫從111年執行到114年，明年計畫終止後，3校將轉型自費招生，即使教育部強調，名額都在1300總量裡調配，不影響其他學校招生，但仍掀起醫界質疑聲浪。

    邱泰源也說，其實早在2022年，全國醫學院校長就曾發出聯合聲明，反對增設醫學系，當時就是擔心公費生計畫結束，會出現無以為繼的難題，他強調，這次風波不能再各說各話，接下來衛福部會與教育部和醫界3方好好坐下來談，總量怎麼算，該釐清就釐清，這是明年招生的事情，現在才6月底，時間還來得及。

    對於外界關心，隨著少子化，醫學生1300總量管制會不會下修？邱泰源說，國內醫療人力的問題從來不在人不夠，而是分布不均，總量要不要調，當然可以檢討，但前提是公開、透明，根據數據與實證來評估，大家一起坐下來談，才能知道台灣未來真正需要多少醫療人力。

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