夏天私密處易濕癢！醫師揭「6保養攻略」：避免小問題變大麻煩

夏季來臨，女生私密處容易濕癢。（示意圖）

2025/06/28 20:26

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日，不僅酷暑難耐，許多民眾也會有「私密處濕癢」的問題。對此，醫師黃軒分享了「6項保養攻略」，包含攝取益生菌、不適立即就醫等，更直言，「早期診斷、早期治療，才能避免小問題變成大麻煩。」

黃軒今（28）日於臉書粉專表示，盛夏來襲、氣溫飆升，「底褲濕黏」、「搔癢難耐」、「異味飄散」等惱人的症狀，都會讓人坐立難安。黃軒就解釋，夏季濕熱是私密處問題的溫床，高溫、高濕加上汗水及分泌物，都容易導致細菌和黴菌滋生。

請繼續往下閱讀...

其中，「念珠菌感染」、「菌性陰道炎」、「夏季毛囊炎」等，都是夏季常見的私密處問題，而黃軒也分享了6項保養攻略，像是「選擇透氣的內褲材質」、「正確清潔私密處，避免過度灌洗」、「運動或游泳後須盡快更換衣物，保持乾爽」、「飲食攝取益生菌」、「避免刺激性產品」、「不適時應立即就醫」等。

最後，黃軒重申，如果搔癢、分泌物異常、異味等，症狀持續不退甚至加重，「請立刻勇敢地去看醫師！早期診斷、早期治療，才能避免小問題變成大麻煩。」更強調，「保持乾爽、透氣、溫和清潔，並適時尋求專業協助。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法