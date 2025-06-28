祈求金榜！彰化開化寺首辦「臨試抱佛腳」 考生搶摸觀音像腳趾

彰化開化寺8米高觀音像，今天首度開放「摸腳」。（民眾提供）

2025/06/28 17:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化開化寺今天（28日）首次舉辦「臨試抱佛腳」活動，一開放報名就秒殺，考生開心摸著8米高觀音像的腳趾，希望「有摸有保庇」，但也敲碗下次應該早點辦，讓1月就登場的大學學測考生也能參與。彰化市寺廟室主任林大猷表示，明年會再辦，時間會聽取各方意見。

今天的「臨試抱佛腳」活動，參加者有準備衝刺大學入學分科測驗的考生，也有父母代替報考律師或是要參加牙醫國考的兒女來參加，每名考生不只是祈福團拜，也親手書寫心經，也帶來衣服來蓋上靈印予以加持，重頭戲則是登上開化寺後方的禮佛堂頂樓，可以摸8米高觀音像的腳趾。

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不過，現場也有不少人反應，今年舉辦時間太晚了，因為從研究所考試、大學學測到國中會考，全都考完了。對於學生來說，就剩下少數還要拚分科測驗而已，希望能夠明年再辦的話，應該要提早一點，最好能夠多辦幾場，滿足所有考生的心。

林大猷強調，「臨試抱佛腳」活動反應良好，明年會再辦理，至於辦理時間，將會聽取各方意見來調整。

彰化市長、彰化開化寺管理人林世賢表示，俗稱「觀音亭」的開化寺，也是彰化建城第一寺，300多年來主祀的觀世音菩薩都守護著彰化古城，希望也能庇佑參加考試的學子。

彰化開化寺8米高觀音像，今天首度開放「摸腳」。（記者劉曉欣攝）

報名抱佛腳活動之前，要先親手寫心經。（記者劉曉欣攝）

彰化市寺廟室主任林大猷為參加者用文昌筆賜福。（記者劉曉欣攝）

觀音像在路口可清楚看到。（記者劉曉欣攝）

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