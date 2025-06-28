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    新竹國際動漫節開幕 韓國甜心邊荷律現身粉絲尖叫

    新竹市國際動漫節開幕，韓國甜心邊荷律現身。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際動漫節開幕，韓國甜心邊荷律現身。（記者洪美秀攝）

    2025/06/28 17:13

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市《漫人祭－2025國際動漫節》今天在市立體育館展開，韓國甜心邊荷律也現身參觀主題展覽、情境拍照牆、實境遊戲展區及學生聯展，吸引粉絲尖叫及拍照。

    文化局表示，今年動漫節集結台灣、日本、韓國等多位重量級創作者，為動漫迷帶來難得的近距離交流體驗。其中超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》製作團隊──導演齊藤圭一郎，與製片福士裕一郎首度來台與粉絲互動。韓國甜心邊荷律以Cosplay韓國人氣漫畫《寶貝小公主》主角造型亮相，並與《漫人祭》原創角色魔法少女及HSIN喵限定拍貼圖框合合影，吸引粉絲圍觀及尖叫。

    文化局指出，《漫人祭》今年橫跨國際創作、台漫、條漫與在地創作，並加入沉浸式拍照裝置與實境解謎，讓民眾從閱讀到互動，全面走進漫畫世界，活動首日由人氣漫畫改編的音樂劇《神明便利商店》快閃演出，原作漫畫家謝東霖也到場與粉絲簽書互動。接著「台漫無限」見面會，聚集每日青菜、小島、賴有賢、羅寗與茜Cian等台灣漫畫家，展現台漫的創作能量與現場魅力。

    「台日韓動漫俱樂部」則由台灣導演王小棣、日本漫畫家山本幕夜、韓國漫畫家熙那璃Heenari與Stonehead輪番登場，分享跨文化創作經驗與敘事觀點，而重磅登場的《葬送的芙莉蓮》製作團隊見面會，更是掀起全場高潮，導演齊藤圭一郎（斎藤圭一郎）與製片福士裕一郎分享角色設計與動畫幕後製作，分享製作背後的精彩故事，氣氛熱烈。

    晚間則有「動漫音樂會」，由AKB48 Team TP、Ani-mode DJ、魔藥商會與悠洛YoLo等人氣卡司接力演出，從動畫金曲到應援打Call，點燃現場觀眾熱情，為新竹注入最熾熱的夏夜節奏。

    新竹市國際動漫節開幕，韓國甜心邊荷律現身，粉絲尖叫。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際動漫節開幕，韓國甜心邊荷律現身，粉絲尖叫。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際動漫節開幕，韓國甜心邊荷律現身。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際動漫節開幕，韓國甜心邊荷律現身。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際動漫節開幕，動漫迷前來朝聖。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際動漫節開幕，動漫迷前來朝聖。（記者洪美秀攝）

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