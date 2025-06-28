新北萬里「北海共販所」啟用 「萬金夏夜光」點亮暑期夜經濟

北海共販所販售在地農產品。（記者羅國嘉攝）

2025/06/28 18:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府攜手北海創生協會活化萬里區大鵬足湯公園，打造全新「北海共販所」，今（28）日由市長侯友宜出席開幕儀式，並宣布暑期限定的「萬金夏夜光」自即日起至8月23日止，連續九週的每週六晚間6點到8點半登場，活動現場設有市集、音樂、及4大主題體驗活動，分別以花草、溫泉、老街、牽罟等在地產業為主軸，每場體驗活動優惠價180元。

侯友宜表示，市府長期致力推動農業創生與空間活化，透過與在地團隊合作，整合資源並重塑地方特色。此次活化大鵬足湯公園，轉型為具備農產銷售、文化導覽、職人體驗等功能的「北海共販所」，不僅為在地小農提供穩定銷售平台，更以趣味互動方式，讓遊客深入了解金山、萬里的農村故事，打造農業創生與永續觀光的示範場域。

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北海創生協會理事長賴家華指出，北海共販所集結甘藷、花卉、茶品與伴手禮等在地物產，是遊客走入金山、萬里的第一站，也是串聯農業、觀光與文化的中繼平台。此次同步登場的「萬金夏夜光」活動，更是展現地方創生實力的重要實踐，融合在地品牌、青年返鄉與文化記憶，體現共榮共創的永續潛力。

新北市農業局長諶錫輝說明，「萬金夏夜光」暑期活動橫跨九週，每週六晚間推出不同主題夜晚，包括「花草手作夜」體驗萬金杜鵑花苔球製作、「老街古味夜」手作紅龜粿及品味古早味、「牽罟海味夜」吹海螺比賽和炙燒小卷體驗、「提燈漫步夜」夜遊老街，享受溫泉煮蛋樂趣等。現場更規劃音樂表演、市集及農產展售。

諶錫輝表示，市府將持續協助在地團隊推動品牌打造與市場拓展，提升農業附加價值，實現人口回流與地方經濟活絡的創生願景。北海共販所也將成為修學旅行、農村體驗與職人學習的新據點，迎接更多關注永續旅遊與農業教育的國內外旅客。活動詳情可至「金山漫遊」臉書粉絲專頁查詢。

現場設有特色攤位。（記者羅國嘉攝）

暑期限定的「萬金夏夜光」自即日起至8月23日止，連續九週的每週六晚間6點到8點半登場。（記者羅國嘉攝）

「花草手作夜」體驗萬金杜鵑花苔球製作。（記者羅國嘉攝）

民眾體驗煮溫泉蛋。（記者羅國嘉攝）

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