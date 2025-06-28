台南永康陸軍砲校年底搬遷 原址公園綠地規劃出爐還增設寵物公園

永康砲校搬遷後，原址的公園綠地初步規劃內容。（南市地政局提供）

2025/06/28 17:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康的陸軍砲兵學校今年底將搬遷至關廟，原址改由市府推動、轉型為創意設計園區，公園綠地初步已完成規劃，構想主題包含滯洪池畔的綠茵之丘，以及美學之道、翡翠之心、湯山之森，還有核心型遊戲場，也將增設寵物公園，總面積超過15公頃。

砲校位於永康的中心地帶，鄰近大橋國中區段徵收區、住宅區，年底預計遷移至關廟新建的湯山營區，原址的廣闊軍事用地釋出，如何規劃、轉型，備受各界關注。

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市府地政局今天在永康區東橋里活動中心舉辦砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收工程（第2期）公園規劃說明會」，地方迴響熱烈，鄉親們湧至，現場座無虛席。

地政局於2019年完成一期開發區，約14公頃，其中機關用地已興建市圖總圖書館；二期園區佔地約69公頃，配合軍方年底前的搬遷，創意園區已啟動工程設計。

地政局說明，二期開發範圍依都市計畫規劃有約15.7公頃的經貿複合專用區、約13.26公頃的創意設計園區專用區、約6.06公頃的生活服務專用區、約14.61公頃的公園用地，以及其他公共設施用地，如機關用地、道路用地、停車場用地等，共計約19.37公頃。

其中含公兒用地的公園用地規劃有公園兼滯洪池（7.98公頃）、公14-1（2.292公頃）、公14-2（0.702公頃）、公14-3（2.172公頃），還有綠園道等景觀綠地，公園綠地總面積超過15公頃。

地政局長陳淑美表示，區內大面積不可多得的公園貫穿中央軸帶南北方向，全長約1公里，預計規劃一座兼具歷史記憶、生態功能與社區共同參與的中央軸帶特色公園；主體保留區內原有大樹，營造多樣化棲地，並設計滯洪池等設施，兼具排水與生物棲息功能。

陳淑美說，園區內也將規劃綠園道、共融遊具、活動大草原、寵物公園與創意廣場等設施，並結合砲校意象特色元素，以及旗鑑型森林冒險體驗空間，轉換原來軍校基地生硬印象，打造大型的都市綠帶環境，提供居民休閒、遊憩的需求。

陳淑美強調，市長黃偉哲指示地政局強化與地方溝通，導入參與式規劃設計，打造符合市民需要的公園，因此舉辦說明會，傾聽意見。

陳淑美提到，砲校創意園區是市政建設的重點開發計劃之一，自今年初陸續廣納地方意見，對於公園環境規劃，感謝關心公共建設事務的民眾參與討論，讓該區開發成果能成為全民共享的公共資產。

現場發言熱絡，有的帶著小朋友參加，民眾也有自備簡報，提供設計構想，回饋未來對公園設計的建議，地方意見內容包含滯洪池規劃環景步道、公園綠地最大化、集中留設大面積草坪。

還有拆除指揮部大樓設作公園綠地、既有校門保留並美化、規劃充足停車空間、注重人本交通與環境永續等建議，工程設計單位也逐一說明回應，會將這次的意見，做為未來公園設計規劃的方向。

永康砲校搬遷後，原址的開發範圍。（南市地政局提供）

地政局舉辦砲校遷建暨創意設計園區開發區的公園規劃說明會，場面熱烈。（南市地政局提供）

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