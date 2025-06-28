眺望花東縱谷稻浪新景點 花蓮玉里百年安通車站整修鐵馬驛站揭幕

安通鐵馬驛站重新開幕，希望提供自行車旅客休憩使用。（花東縱谷國家風景區管理處提供）

2025/06/28 17:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕1924年日本建東線窄軌鐵路，在玉里安通溫泉山下設安通驛，歷史超過百年，由於花東鐵路電氣化及東里改線截彎取直工程，安通車站2007年裁撤廢站，改作為自行車安通鐵馬驛站，經由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處斥資近7千萬元整修，今天重新揭幕，未來結合觀光署全國推動的自行車觀光路線「板塊騎遇」，騎自行車通過歐亞、菲律賓板塊的特色遊程，帶動地方觀光亮點。

玉里安通車站從百年前的木造站房，到花東線拓寬後改成水泥站房，安通車站曾乘載許多花蓮人搭火車到安通泡溫泉的美好回憶，隨著公路便利，安通小站運量下降，車站於1986年改為招呼站、並於花東線2007年截彎取直改線後安通站裁撤，走入歷史。鐵軌拆除後的路基後改作玉富自行車道，安通站及東里站舊站均改做鐵馬驛站。

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在前年0918地震後，花東縱管處斥資4200多萬元進行安通驛站硬體改善，去年又發包2650萬元執行建物周邊開放空間的景觀工程，今年2月竣工，今天上午在玉里的在地縣議員鍾素政、安通溫泉觀光協會理事長程文鎰等地方民眾見證下剪綵，還有社區的舞蹈演出，在驛站後方的觀景台還可欣賞縱谷稻浪美景。

縱管處處長許宗民說，安通鐵馬驛站重啟使用後也將對外招租，希望成為自行車遊客放鬆的休憩據點，不過目前因台9線玉里富里正在進行拓寬，玉富自行車道有部分路段目前是拓寬工地，自行車旅客須改騎台9線公路才能抵達，縱管處後續也將進行東里驛站整修，未來希望將花東縱谷的自行車路線大串聯，遊客從光復車站下車後，從花蓮糖廠騎車出發、經過大農大富平地森林園區、玉里板塊騎遇，終點東里驛站，路線總長71.4公里，打造自行車旅遊特色。

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