台東水保夏日嘉年華 結合美味與防災教育

台東2025水保夏日嘉年華，小朋友表演。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/28 16:57

〔記者黃明堂／台東報導〕由農業部農村發展及水土保持署台東分署主辦的「2025水保夏日嘉年華．冰樂農市集」，於今天下午於波浪屋前廣場盛大舉行，吸引近千位民眾同樂，認識水土保持防災觀念，並品嚐在地農村好味。

「2025水保夏日嘉年華・冰紛樂農市集」，透過「創意冰品PK賽」、「農厚呷市集」及「水保知識闖關」等系列體驗，讓民眾在炎炎夏日，學習重視水土保持進而守護家園的知識。

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今年活動以「台東呷冰最對味」為主軸，號召10組在地農村社區及農會參與冰品創作競賽，參賽者結合各自特色農特產品，推出最在地冰品配料好滋味，邀請現場民眾試吃並票選出最具人氣之「農村冰王」！同時與台東人氣冰棒「班鳩冰品」合作，提供數個最具台東特色冰棒，吸引眾多大小朋友排隊換領、品嚐。

除了沁涼美味的冰品，現場23個攤位所組成的「冰紛樂農市集」也熱鬧登場。包含農再成果展售、結合公部門力量展示水土保持及防災教育，讓民眾在互動過程中，自然而然地認識山坡地保育、農村再生、氣候變遷調適等議題。更透過「水保知識大挑戰」集章闖關、有獎徵答與壓軸摸彩活動，讓參與者滿載而歸。

分署長李正鈞表示：「水土保持工作看似離生活遙遠，實則與我們每天的食物、居住安全密切相關。希望透過像這樣結合農村故事與創意趣味活動，讓水土保持教育不再只是口號，而是可以被品嚐，水土保持教育推廣不再只是工程領域的專業，更應貼近社會大眾日常生活。

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