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    八德兒美館閒置半年 將規劃為「AR×VR全齡運動館」

    八德兒美館已閒置半年，未來將規劃為「AR×VR全齡運動館」。（體育局提供）

    八德兒美館已閒置半年，未來將規劃為「AR×VR全齡運動館」。（體育局提供）

    2025/06/28 16:28

    〔記者謝武雄／桃園報導〕位於八德廣豐新天地兒童美術館，隨著青埔兒美館落成啟用，已於去年12月15日閉館，該場館閒置半年後，經市府整合各界資源與發展策略，認為更適合作為具文化、科技與商業功能之公共運動設施，確定由體育局朝「AR×VR全齡運動館」方向發展，並鎖定65歲以上樂齡族群與12歲以下兒童家庭為主要服務對象。

    桃園市長張善政也在臉書宣布八德廣豐新天地5、6樓將打造全齡運動館，長者的樂齡運動區，家長孩童都適合的親子運動教室，還有結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）的沉浸式運動體驗，不分年齡、不分速度，一起快樂運動，讓運動不再有門檻。

    全齡運動館預計明年初完成招商，力拼八德廣豐新天地地下室與地上1到4樓規畫賣場、餐廳和影城，5、6樓產權無償移撥給桃園市政府做為回饋，總樓地板面積約2920平方公尺空，未來將透過空間分層規劃，導入創新科技設備，預計設置多元兒童運動空間、親子互動運動體驗區、銀髮核心鍛鍊設備、體適能與平衡感訓練設施，DIY親子活動空間等，讓不同年齡層都能在安全、有趣且舒適的環境中自在參與運動，培養持續運動的好習慣。

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