王功漁火節21週年超狂！千人烤蚵人破紀錄 晚上還有8分鐘煙火秀

彰化王功漁火節「千人烤蚵」，縣長王惠美（中）當起烤蚵手，熟練用夾子撐開蚵殼，肥美鮮蚵立刻冒出香氣。（記者陳冠備攝）

2025/06/28 16:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化年度盛事王功漁火節今天（28日）在芳苑王功漁港熱鬧登場，儘管氣溫飆破36度，仍吸引上千人體驗「千人烤蚵」，今年首度加入在地青農養殖的牛奶貝，鮮甜海味讓遊客頂著烈日也要大快朵頤，傍晚重頭戲，「海洋音樂會」金曲樂團宇宙人打頭陣，搭配8分鐘海上煙火秀，預計吸引破萬人潮，點亮王功夏夜。

王功漁火節被譽為國內三大音樂季，邁入第21年，是全台歷史最悠久的海洋音樂季之一。彰化縣政府今年延續盛況，6月28、29日在芳苑福海宮、王功漁港及老街舉辦系列活動。今天上午在福海宮舉行「祈福嘉年華」開幕儀式，縣長王惠美等人帶領祈求國泰民安、風調雨順、兩岸無戰爭。

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祈福儀式一結束，王惠美走下台與民眾一同烤蚵，熟練用夾子撐開蚵殼，肥美鮮蚵立刻冒出香氣，當場大快朵頤。今年主辦單位準備800組烤台，全場座無虛席。許多遊客撐著傘、搬來電風扇邊擦汗邊烤蚵。來自台中的張先生說：「海風配啤酒，這才是夏天，烤蚵就是爽！」

王惠美說，王功漁火節是中部沿海最具代表性的夏季活動，成功帶動觀光人氣，王功漁港曾被評選為十大魅力漁港，去年更獲「金鑑漁港」最佳人氣獎與二星榮耀，「我們要讓全國看見彰化的海洋魅力」，今年五大亮點活動將吸引更多遊客來「迺王功、遊彰化」。

海洋音樂會今晚6點起在王功漁港登場，宇宙人、Ozone等團體接力演出，明晚（29日）動力火車壓軸開唱。今年煙火以海洋為主題，特別設計巨型水母造型，高達200公尺，兩晚各施放8分鐘，搭配王功橋燈光秀，預期再掀活動高潮。

縣府提醒，人潮眾多，福海宮與王功漁港有免費接駁車，每15分鐘1班。自行開車民眾請注意，美食街到漁港路段交通管制，建議車輛停放於福海宮停車場，轉乘接駁車。更多資訊可上「2025王功漁火節」活動官網查詢。

王功漁火節晚間施放8分鐘海上煙火秀，預計吸引破萬人潮觀賞。（記者陳冠備攝）

今年活動推出的「牛奶貝」，肉質飽滿、口感Q彈，現場炭烤香氣四溢。（記者陳冠備攝）

今日氣溫飆破36度，遊客頂著烈日也要體驗烤蚵活動。（記者陳冠備攝）

王功漁火節登場，縣長王惠美等人前往福海宮參加祈福開幕儀式，祈求國泰民安、風調雨順、兩岸無戰爭。（記者陳冠備攝）

王功漁港曾被評選為「十大魅力漁港」，去年更獲「金鑑漁港」最佳人氣獎與二星榮。（翻攝彰化縣政府網站）

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