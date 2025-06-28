閏6月效應? 冬夏候鳥同框 黑面琵鷺、鳳頭燕鷗澎湖相見歡

冬候鳥黑面琵鷺，與夏候鳥鳳頭燕鷗在澎湖同框。（民眾提供）

2025/06/28 16:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序進入6月！國寶級冬候鳥黑面琵鷺仍留在澎湖，與夏候鳥鳳頭燕鷗在興仁水庫同框，讓鳥友驚喜連連。澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜表示，此時節在澎湖發現黑面琵鷺，可能係因全球氣候變遷，導致遷徙節奏延後或提前，疑與今年閏6月有關。

黑面琵鷺為全球瀕危保育類，有國寶級候鳥之稱，2011年黑面琵鷺首度現蹤澎湖後，每年固定會在10月份現身，出現在山水濕地、菜園濕地及興仁水庫、天人湖等地覓食棲息，翌年1月份則飛往台南曾文溪出海口，與其他族群會合，雖然數量都維持在個位數，但相當穩定，也讓賞鳥人士認定澎湖是越冬的中繼站。

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澎湖最多時曾有11隻黑面琵鷺現身，2020年7隻，2021年再將新高紀錄推向21隻。今年6月澎湖仍能看見9隻黑面琵鷺，連長期在澎湖進行鳥類調查的鄭謙遜，都表示沒有印象，黑琵從沒在澎湖待到6月份。

而燕鷗今年大約4.5萬隻，每一種時間不同，最早2月來、10月走，鄭謙遜表示，有關黑面琵鷺來澎湖數量，因留在澎湖時間每年也都不一定，也非澎湖常見大宗過冬鳥種，鳥會沒有特別記錄。但此時節在澎湖發現黑面琵鷺，可能係因全球氣候變遷，導致遷徙節奏延後或提前，因而增加了這種時間重疊的情形發生，但目前都很難有進一步的數據分析。

黑面琵鷺與鳳頭燕鷗同框，疑與閏六月有關。（民眾提供）

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