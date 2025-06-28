台南首創一站式街友支援中心 日本社團來取經

日本社福團體參訪南市「街友生活自立支援服務中心」，了解台南整合式服務模式。（圖由台南市社會局提供）

2025/06/28 16:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市首創全國設置「多元介入、一站式服務」街友生活自立支援服務中心，結合公私資源免費提供街友沐浴、洗衣、寄物、餐食、物資及就業媒合等整合性服務，滿足街友健康、就業及心理等多重需求應對機制，「台南經驗」也讓日本社福團體來參訪取經。

南市社會局局長郭乃文表示，目前南市列冊街友272人，其中在街頭生活大約有151人，截至今年5月，針對街友就業已轉介職業訓練2人，就業媒合服務75人，目前已有5名街友穩定就業超過3個月，其中1名工作穩定後返家，與家人重聚。這次國際交流也是讓南市有機會反思服務策略、提升量能。

請繼續往下閱讀...

為促進跨國社福經驗交流，日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會，專程來台參訪南市街友生活自立支援服務中心，實地了解街友關懷與生活自立支持。慈聯基金會董事長蔡嘉賓表示，此次日方來訪不僅是城市間交流，也突顯出台南在弱勢服務與開放態度，未來將持續促進國際合作，汲取他國實務經驗，回饋在地服務。

市長黃偉哲表示，近年街友議題不僅限於單一面向，涉及身分、健康、就業、家庭斷裂與精神狀況等多重交織，因此台南以「多元介入、一站式服務」概念針對街友來推動不同的服務模式，這套模式在全國首見，已獲得各縣市政府關注，並成為街友政策革新的重要示範。

日本社福團體觀摩參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」。（圖由台南市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法