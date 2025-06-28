一吃入魂！ 台南安南區啟動「百味職人」計畫

「食在安南・居民共創工作坊」今日登場，民眾齊聚頂安社區活動中心熱情參與討論。（記者王姝琇攝）

2025/06/28 16:19

〔記者王姝琇／台南報導〕為保存安南區珍貴的在地飲食文化與職人技藝，由文化部、南市府文化局指導，安南區公所主辦的「114年度台南市社區營造計畫－食在安南．百味職人」今天正式啟動，首場工作坊於頂安社區活動中心熱烈展開。

安南區長魏文貴指出，本次社造計畫以「食農教育」為主軸，結合社區參與與文化傳承，邀居民共同挖掘生活周遭的在地職人，包含產地職人、食材加工、傳統餐飲，到新創料理及食農教育理念職人，將訪談超過30位職人，並建立屬於安南區的「職人資料庫」，將他們的生命故事、技藝、理念完整記錄下來，成為地方文化的重要資產。

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今日「食在安南・居民共創工作坊」齊聚頂安社區活動中心，在專家講師的引導下，深入認識安南地區的食材特色與飲食文化。蔡滬莉老師以「從產地到餐桌」為題，強調選用新鮮、在地、可追溯的食材，支持小農並減少中間運輸環節；張耘書老師則帶領學員探索台江地區的飲食文化，聚焦虱目魚、紅蔥頭、西瓜綿、番薯等在地食材的歷史脈絡與飲食轉型。

透過「再認識、再詮釋、再參與」的共創方式，邀居民一同建構在地飲食地景，深化對土地與文化的認同。居民熱情分享自身飲食記憶並協力蒐集在地職人故事，現場互動熱絡，收穫豐富。

魏文貴強調，這項計畫不只是記錄美味，更是一場找回文化根脈的旅程，希望讓更多人認識安南、愛上安南，也期待這些蘊含生活智慧的職人精神，能被年輕世代理解與傳承，讓地方文化不只延續，更能發光發熱。計畫後續將結合虱目魚節舉辦「安南職人作品展」，讓更多人看見安南、嚐見文化、認識職人，盼透過這場文化的串聯，為安南注入更多創意與活力。

「食在安南・居民共創工作坊」今日登場，民眾齊聚頂安社區活動中心熱情參與討論。（記者王姝琇攝）

114年度台南市社區營造計畫「食在安南．百味職人」預計將訪談超過30位職人，並建立屬於安南區的「職人資料庫」。（記者王姝琇攝）

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