屏東黑鮪季新玩法！與LINE合作4大路線數位集點

小琉球的無敵海景。（屏縣府提供）

2025/06/28 16:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東黑鮪魚文化觀光季已是南台灣極為長壽的季節性活動，主辦的屏東縣政府為每年為推陳出新吸引遊客上門，今年與LINE合作推出「今天來點黑鮪魚」數位集點活動，創新的玩法目前已吸引超過3.6萬人次熱情參與，共推出4大特色旅遊路線及27個打卡活動，全面收納美食、文化到熱門景點，成功吸引年輕人投入，也讓親子家庭能一同遊玩，創新的觀光體驗已成為黑鮪魚季的新亮點。

屏縣府藉由去年底所推出的「今天好屏友」LINE官方帳號，現已擁有142萬好友擴散力，今年首度結合5到7月已成為地方傳統帶狀活動的屏東黑鮪魚文化觀光季推出數位集點活動，以LINE BEACON藍芽智慧科技裝置推播串聯東港鎮、琉球鄉、大鵬灣國家風景區等25處周邊景點，成功的集中在地商家融入智慧旅遊行程，旅客邊玩任務邊品嚐在地特色小吃，讓科技成為文化傳承的橋梁。

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「原本只是想在海上教堂咖啡吃下午茶拍美照，媽媽竟變『集章小達人』」，來自高雄的崔姓遊客說，媽媽原本並不喜歡使用智慧手機，頂多就是幫她拍拍美照，沒想到今年來到黑鮪季的大東港，好像被什麼魔力吸引般，一路上手機不離身，認真尋找任務打卡景點要集章。

旅遊的同時，還能併同了解相關傳統文化知識，曾參與東港美食推廣宴的洪先生說，他一開始是單純想吃黑鮪魚辦桌料理，意外發現LINE任務，因為越玩越有趣，小朋友主動尋找任務點集點抽獎，在玩的同時還學到許多在地文化，既好玩又有意義。

屏縣府傳播暨國際事務處說，活動持續到下週七月六日，暑假伊始，歡迎全國遊客前來走走，只要在東港、小琉球完成任一路線中的三項手機任務即可馬上抽大獎，獎項由東港區漁會及當地店家提供，最大獎有黑鮪魚上腹禮盒、黑鮪魚吃透透禮盒、櫻花蝦與旗魚鬆禮盒、蕃薯糖海龜禮盒，以及探索拉美遊船船票等豐富好禮，邀請民眾把握機會體驗在地人情味。

小琉球的無敵海景。（屏縣府提供）

大鵬灣的海上教堂。（屏縣府提供）

屏東王船文化館儼然已成為南屏東文化燈塔。（屏縣府提供）

黑鮪魚小吃宴讓國內外遊客體驗到東港的新鮮海鮮的辦桌文化。（屏縣府提供）

東港東隆宮的黃金牌樓。（屏縣府提供）

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