日本宮崎籌辦科學園區 造訪新竹縣準備招商

日本宮崎縣宮崎市為了籌辦科學園區，近日市府官員和宮崎縣議會代表輪流造訪新竹縣，準備年底到新竹縣招商。（擷取自新竹縣政府官網）

2025/06/28 17:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕日本宮崎縣宮崎市政府觀光商工部、宮崎縣議會「日台友好議員聯盟」近日先後造訪新竹縣，縣府說，這是因宮崎市正在籌辦科學園區，今年11月將到新竹縣招商。甫自歐洲返台的縣長楊文科親自接待宮崎縣議會「日台友好議員聯盟」會長丸山裕次郎、日台交流促進會理事長星原透等，致贈縣內特色農特產品，強調對日本來竹縣招商樂觀其成。

縣府說，日本近年因半導體產業進駐九州地區，宮崎市政府也計畫籌辦宮崎地區的科學園區，所以準備招商引資。宮崎市政府觀光商工部長兒玉宏率一行5人週四（26日）率先拜會新竹縣，明確表達11月到新竹縣舉辦招商說明會，邀請新竹縣企業踴躍參與，他們也期帶縣府能幫忙有意進軍日本市場的台灣企業掌握最新資訊，進而促成跨國合作契機。

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事實上，今年2月間，宮崎市副市長永山英也曾拜訪縣長楊文科，席間請益竹科設立要件，並深入挖掘楊文科的科管局經驗。對於宮崎市的招商企圖，縣府產發處會跟新竹縣工商發展投資策進會一起轉達給縣內有興趣的廠商關注。

至於宮崎縣議會「日台友好議員聯盟」會長丸山裕次郎、日台交流促進會理事長星原透一行13人則是在昨天（27日）縣長楊文科銷假上班首日到縣府拜會。

楊文科說，宮崎縣跟新竹縣的關係友好始於棒球活動，2017年正式締結「友好城市交流協定」，除了因COVID-19疫情期間，雙方交流面向越來越廣，2年前新竹縣更出動170人的藝文團隊到宮崎參加「2023宮崎國際音樂節」，近年2地學生也開始互相交流、拜訪，少棒隊的交流更是沒有中斷過。

星原透說，這次他們來台接連拜訪了安興國小、六家高中以及中山國小，並鄭重邀請楊文科讓安興國小學習音樂的學生，每年4月29日都能參加宮崎縣的宮崎音樂祭音樂踩街活動。另外也期待明年能讓宮崎縣日南高校軟網隊跟六家高中進行交流。至於行之有年的少棒交流活動，今年7月28日到8月1日中山國小也將赴宮崎縣參加都城市交流棒球運動活動，還望縣府支持。

楊文科則另外宣揚縣內的各項農產品，不論是水果、茶葉、或是白米都非常優質，其中湖口米更是台灣外銷日本白米的最大宗。

近日甫自歐洲返台的新竹縣長楊文科（右），親自接待宮崎縣議會「日台友好議員聯盟」會長丸山裕次郎（左）。（擷取自新竹縣政府官網）

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