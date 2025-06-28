7月大災難預言鋪天蓋地 台、日學者曝「南海海槽地震」真相

南投竹山車籠埔斷層保存園區28日舉辦「地震．預言．啟示錄」線上對談直播活動。（記者張協昇攝）

2025/06/28 16:19

〔記者張協昇／南投報導〕近期有關地震預言的資訊湧現，民眾擔憂日本百年大震「南海海槽地震」週期是否真會到來？南投竹山車籠埔斷層保存園區今（28日）舉辦「地震．預言．啟示錄」線上對談直播，學者專家強調，科學目前無法精準預測地震時間與地點，也不會發生預言中毀天滅地的大災難，平時做好防災準備，永遠勝過虛構恐懼。

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》中，預言今年7月5日太平洋會出現海底大爆炸，導致日本國土1/3消失，引發熱議，不但衝擊日本旅遊市場，也造成鄰近國家民眾焦慮與不安，921大地震車籠埔斷層保存園區，特別舉辦這場「預備起．防災GO市集」活動，邀請台灣與在日本研究地震的相關學者專家，談日本南海地震與其可能引發的海嘯事件，盼透過學者專家與談，協助民眾從預言焦慮中抽離，建立正確理解地震災害的科學素養與防災準備能力。

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長年在日本研究地震、目前任職JAMSTEC（海洋研究開發機構）的熊衎昕博士表示，根據日本歷史記綠，日本南海海槽每隔100至150年就會發生一次大地震，最近一次是1944年的昭和東南海地震，因此可確定的是大地震一定會再來，並可預測機率與大小，包括引發的海嘯會達15公尺，但無法預測那一分那一秒會來，日本政府已積極進行海嘯預警等防災措施。

中央研究院地球科學研究所梁文宗博士也指出，1815年印尼發生史上最大規模的坦博拉火山爆發，雖死傷6、7萬人，但也未發生陸地板塊大挪移情形。又如2011年日本東北大地震，斷層破裂達600公里，最大滑移量也只有約60公尺，因此漫畫家預言海底大爆炸後，會發生台灣與香港連在一起等狀況，可說是無稽之談。

中央大學地科院教授吳祚任說，台灣已建立多道海嘯預警系統，萬一日本南海海槽地震發生，約2.5小時會到台灣東岸，3小時會到南北，5小時至西海岸，海嘯高度約只有1公尺，宜蘭地區民眾稍微注意一下就好，民眾不用太擔心。

國立自然科學博物館副館長徐典裕強調，科學目前無法精準預測地震時間與地點，這正說明為什麼日常的準備與教育如此關鍵，希望透過活動，引導公眾從預言焦慮中脫身，轉而聚焦在可預備的防災行動。

活動現場也展示由國家災害防救科技中心與便利商店合作推動的「行動防災物資車」，整合避難指南與家庭防災備品，展現災時可快速應對的行動力，並安排防災市集，包括防災小遊戲、生活備品展示、智慧防災科技互動、CPR與AED實作教學、防災背包準備體驗等，讓民眾在實際操作中強化防災知能，並提升全齡參與感與學習樂趣。

南投竹山車籠埔斷層保存園區28日舉辦「預備起．防災GO市集」活動，展示「行動防災物資車」。（記者張協昇攝）

南投竹山車籠埔斷層保存園區28日舉辦「預備起．防災GO市集」活動，安排認識防災背包準備小遊戲。（記者張協昇攝）

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