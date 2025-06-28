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    基隆寵物銀行開幕 籲民眾認養不棄養

    基隆市寵物銀行今天開幕，改善收容犬貓的環境。（記者盧賢秀攝）

    基隆市寵物銀行今天開幕，改善收容犬貓的環境。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/28 15:26

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府新建的寵物銀行今天開幕，並舉辦免費狂犬病疫苗注射活動、一日志工、狗狗互動體驗等活動，不少民眾帶犬隻前往注射疫苗，市府希望更多人投入志工行列、認養不要棄養。不過，市議員陳冠宇表示，寵物銀行的電壓、保暖設施仍待改善。

    基隆市政府1999年在七堵山區設置的動物收容處所，鐵皮老舊、收容環境不佳，2017年斥資1億改建為寵物銀行，其間因工程缺失，與原廠商解約，今天開幕啟用。

    副市長邱佩琳指出，看到寵物銀行明亮、乾淨的環境，非常開心，希望基隆能有更多的民眾投入寵物銀行的志工行列，並落實「認養，不棄養！」共同關心流浪動物議題，並逐步提升動物福祉。

    今天開幕活動包含狂犬病疫苗注射、一日志工活動及狗狗互動體驗，有不少民眾帶犬隻前往注射疫苗，市府財政處長謝妙蓮也在寵物銀行擔任志工，她希望有更多人來參與。

    目前寵物銀行有2棟建物，最大可收容150隻犬及50隻貓，犬貓都有足夠的活動空間。不過議員陳冠羽表示，還有多項缺失包括屋頂是鐵皮冬冷夏熱、供電系統電壓不穩、保暖設施待改善，他建議參考其他縣市經驗，部分業務評估委託專業民間團隊執行。

    開放及認養時間每週二至週六上午10點到12點、下午1點到4點，寵物銀行志工工隊粉專會推播送養文，民眾也可至全國動物收容系統線上瀏覽收容所犬貓資訊。

    基隆市寵物銀行今天開幕，改善收容犬貓的環境。（記者盧賢秀攝）

    基隆市寵物銀行今天開幕，改善收容犬貓的環境。（記者盧賢秀攝）

    寵物銀行志工開心照顧收容犬隻。（記者盧賢秀攝）

    寵物銀行志工開心照顧收容犬隻。（記者盧賢秀攝）

    副市長邱佩琳希望民眾落實認養不棄養。（記者盧賢秀攝）

    副市長邱佩琳希望民眾落實認養不棄養。（記者盧賢秀攝）

    民眾與收容犬隻互動。（記者盧賢秀攝）

    民眾與收容犬隻互動。（記者盧賢秀攝）

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