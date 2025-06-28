高中生校園打架 高市教育局7/2召開支持輔導會議

高市高中生校園打架事件，教育局7月2日將召開支持輔導會議。（資料照）

2025/06/28 15:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市某高中日前中午用餐時間，4名學生因進教室時不慎誤碰肢體，同學互嗆引爆衝突，演出全武行有人受傷，過程被錄下瘋傳，教育局今（28）日表示，影片中主要受害學生目前持續復原中，原定邀請家長到校討論後續處理事宜，但尊重家長意願暫緩辦理，另依學生與家長意願，啟動「調查」或「調和」程序。

教育局也排定於7月2日召開支持輔導會議，將會同校方通盤檢視整體事件處理進度及資源需求，並結合學生輔導與諮商系統，持續協助學生穩定學習、安心就學，使學生能在安全且關懷的環境中逐漸復原。

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教育局指出，為協助事發學校及班級氛圍穩定，學校自案發後隔天即6月24日起立即啟動班級團體輔導機制，並建立師生支持系統，協助學生穩定期末情緒與學習狀態，並持續每日關懷4位涉入學生的身心復原狀況。

教育局規劃新學年度校長會議、學務主任會議知能研習，持續強化教育現場對於校園安全維護及學輔處理知能；另就校園安全人力需求，教育局已進行資源盤點並規劃員額補實，透過跨局處聯繫會議攜手建構友善安全的校園網絡。

另針對事件相關影片於網路或社群平台流傳情形，教育局再次嚴正呼籲：相關影像內容涉及學生面容與行為紀錄，依法屬個人資料及兒少個資，未經當事人或家長同意不得擅自散布，倘有違反《兒童及少年福利與權益保障法》或《個人資料保護法》之情事者，將涉及法律責任。

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