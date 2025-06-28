台南六合境8尊虎爺首度合體 近千人參與遶境、博虎爺

府城六合境內7尊虎爺公與江虎婆首次合體，聯袂出巡踩街賜福。（記者王姝琇攝）

2025/06/28 15:21

〔記者王姝琇／台南報導〕適逢府城建城300年，六合境馬公廟今聯合境內共8間宮廟舉辦「福虎聚六合．府城境民安」活動，8尊虎爺聖駕首次聯袂出巡踩街賜福，4所國小學童擔任小轎手，吸引近千人共襄盛舉，展現府城聯境文化深厚底蘊。

「福虎聚六合．府城境民安」活動由六合境虎爺踩街揭開序幕，馬公廟、開山王廟、開基永華宮、大埔福德祠、仁厚境福德祠、油行尾福德爺廟、清水寺等7尊虎爺，及開基臨水夫人媽廟江虎婆首次聯袂出巡；遶境隊伍從馬公廟出發，行經大南門短暫停駐，再回到馬公廟安座祈福團拜，接著進行「博虎爺」啟筊儀式，不少家長帶著小朋友來參加博杯，熱鬧滾滾。

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馬公廟主委陳瑞淇表示，虎爺聖誕即將到來，邀六合境內各廟宇共襄盛舉，特別找出珍藏的「六合境聯境旗」與8尊虎爺共同出巡，一早逐廟迎請虎爺聖駕，象徵福虎入境、六合平安，也期許民眾感受府城豐厚的歷史脈絡與在地信仰的生命力。

中西區長蔡佳甫表示，傳統城池是為保護城內居民安定生活而建，亦有軍事防備功能，當時依靠廟宇合境力量負責城防守備，適逢府城建城300年舉辦六合境踩街，同時結合廟宇文化、虎爺信仰及傳統工藝，別具意義。此外也邀中西區忠義、永福、成功、協進國小學童擔任小轎手隨虎爺聖駕遶境，讓孩子們體驗府城城垣300年的信仰文化，從小扎根文化認同。

文化局長黃雅玲說，延續城垣300年活動，六合境迓虎爺路徑就是六合境民防巡守路線，其中開山王廟虎爺「喬治」和臨水夫人媽廟江虎婆「瑪莉」首次合體出巡；還有博虎爺及虎爺版畫拓印活動，為虎爺信仰注入新的文化記憶與藝術詮釋。

博虎爺比賽由台南美展首獎藝師劉進文創作1大、4小「茄苳入石柳」虎爺藝術品作為獎品，吸引大批民眾參賽比杯；現場還能體驗虎爺版畫拓印，手作拓印「福虎聚六合．府城境民安」虎爺圖樣，還有信徒發送500顆茶葉蛋與民眾信徒結緣。

中西區4所國小學童擔任小轎手隨虎爺聖駕熱鬧踩街。（記者王姝琇攝）

「福虎聚六合．府城境民安」祭出運動毛巾與紀念衫、帽子。（記者王姝琇攝）

「福虎聚六合．府城境民安」系列活動由虎爺踩街揭開序幕。（記者王姝琇攝）

六合境馬公廟今日聯合境內共8間宮廟舉辦「福虎聚六合．府城境民安」活動。（記者王姝琇攝）

博虎爺比賽由台南美展首獎藝師劉進文創作1大、4小「茄苳入石柳」虎爺藝術品作為獎品。（記者王姝琇攝）

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