桃園航空城G17安置住宅瑕疵多惹怨 桃市府：積極改善

桃園市議員游吾和發現安置住宅的牆面污損。（游吾和提供）

2025/06/28 15:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園航空城G17安置住宅開放居民驗屋，卻被居民發現排水不良、牆面有裂縫等狀況，讓居民傻眼，桃園市議員游吾和接獲陳情前往查看，他說，工程品質明顯有問題，桃園市政府應負起責任。市府住宅發展處回應，將積極改善，估計每戶須2週到3週內可完成改善。

將要入住G17安置住宅的居民抱怨，他們驗屋時發現多項瑕疵，包括牆面油漆處理不良、多處牆面污損、設備安裝品質不佳，甚至廚房與衛浴排水孔內有水泥塊殘留，導致排水會流回到廚房或衛浴地面，非常離譜。

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另，居民還發現洗手槽流下的水會從地板排水孔冒出，使用內視鏡觀看，竟因水管內也有水泥塊，至於牆面板接縫的工法也有問題，居民說，工程未先鋪防裂網，就進行後續施工，牆面或接縫才出現多處裂縫。

游吾和說，第一批住戶居民將於7月11日前繳交95％價金，但屋況未完善、貸款條件仍有難度，居民非常頭痛；其中許多住戶的現居處須於8月底前完成騰空點交，才能申請15％獎勵金，市府若不盡快改善施工瑕疵，居民難以如期搬遷。

住發處表示，居民反映的問題，住宅處將與負責施工的單位，與購屋的居民聯繫並逐一記錄須改善之處，預計各戶都須花2週到3週施工改善，完成後會再度通知居民複驗。

桃園市議員游吾和發現安置住宅的排水孔會冒出水。（游吾和提供）

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