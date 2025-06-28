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    澎湖又爆觀光風波！民宿「包棟」爭議業者賠錢了事 公布影片還原現場

    老闆娘帶著男房務進入客廳，準備整理。（業者提供）

    老闆娘帶著男房務進入客廳，準備整理。（業者提供）

    2025/06/28 16:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「阿家生蠔」事件重創澎湖觀光形象，旅遊業者出現寒蟬效應，近日出現「包棟」爭議，業者賠錢了事，遊客仍在網路爆料，業者氣得公布影片，還原事發經過，讓外界公評，不要「賠了夫人又折兵」，挨打又不還手。

    業者說，包房10位女性客人27日上午10時退房，9時40分由老闆娘陪同，帶領1位男性房務入內，準備先行整理客廳、廚房等公共空間，期間老闆娘有出外接聽電話，男房務站在客廳不敢移動，並未進入房間內，一切有客廳監視器為證。

    影片中，租客聚集在客廳整理行李退房，其中1名女子大聲質問老闆娘，「包棟」民宿為何讓陌生男子隨意出入？她要求賠償，每人千元賠償金，加起來就是上萬元，約1日包棟租金，老闆娘因客人租住3晚，顧及澎湖觀光形象，願意息事寧人，同意退還5000元。

    至於雙方爭議包棟是否涵蓋客廳、廚房等公共空間，澎湖縣政府消保官有明確解釋，不得隨意進出房間，房間是私密空間，所以民宿業者現將包棟改為包房，避免爭議，由於該民宿官網仍寫包棟，所以雙方協議和解。

    桂祥晟律師說，包棟民宿的房間，當然是遊客的隱私空間，業者不得擅入，然而客廳或附連的戶外泳池，是否屬於遊客獨享，要依照雙方的合約為定。先前澎湖某包棟民宿，即有在一樓客廳裝設攝影機對大門攝影的爭議，經其辯護不起訴處方。

    所有客人在客廳，與老闆娘理論。（業者提供）

    所有客人在客廳，與老闆娘理論。（業者提供）

    警方到場了解，雙方和解。（業者提供）

    警方到場了解，雙方和解。（業者提供）

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