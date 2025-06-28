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    音樂律動、繪本導讀、多元文化體驗...... 竹縣7月社福活動超過40場

    寫書法、學泡茶、折氣球……，新竹縣7月推出超過40場的親子社福活動陪大家歡樂一夏。（取自竹縣府官網）

    寫書法、學泡茶、折氣球……，新竹縣7月推出超過40場的親子社福活動陪大家歡樂一夏。（取自竹縣府官網）

    2025/06/28 14:56

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府社會處因應暑假來了，7月份規劃了超過40場的音樂律動、繪本導讀、多元文化體驗或是戶外探索等親子社福活動，讓小朋友跟父母、或是祖父母一起歡樂過一夏。

    縣府社會處長陳欣怡說，7月7日、7月21日各有1場特色親子課程~「我的超能力：整理力！」，希望以此引導孩子們學習收拾、分類以及自我管理的生活技能，以此培養他們主動負責的態度。

    7月6日的「祖孫藝起來~代間情感團體」則邀請祖父母們跟孫子女一起手作、拼貼、或是畫畫，讓祖孫間的親情之外，還多一份陪伴和相知。

    至於廣受大、小朋友喜愛的「黑糖珍珠鮮奶DIY」、「小小昆蟲學家」、「築夢啟航國防體驗營」等親子活動，7月份也會登場，另外還安排了親職教育講座、早療與家庭照顧支持、婦女福利服務及多元宣導等，希望擴大面向，增進親、子之間彼此更多的認識和交流。

    學泡茶、折氣球、寫書法……，新竹縣7月推出超過40場的親子社福活動陪大家歡樂一夏。（取自竹縣府官網）

    學泡茶、折氣球、寫書法……，新竹縣7月推出超過40場的親子社福活動陪大家歡樂一夏。（取自竹縣府官網）

    折氣球、寫書法、學泡茶……，新竹縣7月推出超過40場的親子社福活動陪大家歡樂一夏。（取自竹縣府官網）

    折氣球、寫書法、學泡茶……，新竹縣7月推出超過40場的親子社福活動陪大家歡樂一夏。（取自竹縣府官網）

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