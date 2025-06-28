行銷「夏日綠寶石」 台南新市白蓮霧節登場

新市白蓮霧節熱鬧登場，行銷地方特色產業。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/28 14:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕白蓮霧又被稱為「夏日綠寶石」，國內逐漸式微，台南新市持續復育、振興，區公所今天舉辦產業文化活動，推廣地方特色，尤其結合一系列的主題趣味闖關與親子手作，歡樂行銷，人潮湧至，場面熱鬧。

新市白蓮霧節今天在三里聯合活動中心，還有一旁的風雨球場等地舉行，以「閃耀綠寶石傳說」為主題，除了安排藝文表演，炒熱氣氛之外，還設計有趣的闖關遊戲，寓教於樂。

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區公所也在現場展示、宣導白蓮霧復育與守護的成果外，還有百寶盒市集，匯聚各式美食、文創等產品。

DIY課程也符合主題，包白蓮霧的捏塑、手工皂、轉印杯等，深受親子歡迎，大小朋友一起創作，場面溫馨。

新市有「白蓮霧故鄉」美譽，對於在地人而言，是別具意義的特色產業，區公所全力復育、推廣已逾20年，除了文化的深耕、傳承之外，也希望將其清甜的好滋味行銷出去。

新市白蓮霧節熱鬧登場，親子手作課程深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

新市白蓮霧節熱鬧登場，親子手作課程深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

新市白蓮霧節熱鬧登場，親子手作課程深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

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