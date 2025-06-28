高溫好去處！ 台北親水節上午湧入逾7800人次

台北親水節今開幕，上午就突破7千人次。（北水處提供）

2025/06/28 14:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕位於公館的台北自來水園區舉辦「台北親水節」，今（28日）開幕，截至中午就湧入超過7800人次，眾人一同清涼戲水，雖然頭頂34度豔陽也能暑氣全消。現場不僅有2座期間限定充氣滑水道，還有園遊會、節水廉政互動攤位等。

北水處長范煥英說，台北親水節已有20年的歷史，已成為台北市夏天一大盛會，每年都吸引許多大小朋友入園歡樂戲水。今年以「再玩一下夏」為主題，讓民眾度過一個輕鬆愉快、充滿活力的夏天，未來公館企業大樓完工後將有文化局的台北文學館、體育局的運動館、北水處的好水故事館及親水庭園，將跟自來水園區及週邊商圈景點，共同連成「水園區新天地」。

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北水處表示，今日開放免費入園，現場「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」充氣滑水道至7月13日限定登場，還有國立體育大學競技啦啦社的活力演出，截至中午，入園人次已累計超過7800人次。

北水處補充，自來水園區票價夏季（7、8月）全票80元、優待票40元，除了玩水還可以探尋「自來水博物館」及每週四、週六預約定時導覽「觀音山蓄水池」等百年古蹟秘境。

此外，「水鄉庭園」將於明年夏天迎來全新面貌，與這座經典戲水區暫別前，北水處邀請民眾參與攝影投稿活動，邀請民眾在7月1日至8月31日期間上傳攝影作品參加抽獎，還有機會獲得一年免費入園。

台北親水節今開幕，上午就突破7千人次。（北水處提供）

台北親水節今開幕，上午就突破7千人次。（北水處提供）

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