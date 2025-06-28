懸掛「雲林縣環保局」布條槽車傾倒廢水害死魚蝦 養殖業者「全都錄」報警

王姓養殖業者將排放廢水過程全程錄下。（王姓養殖業者提供）

2025/06/28 17:08

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮許厝段養殖區近日有民眾發現廢水槽運車疑傾倒大量油污泥水，縣府環保局當時已出面處理。不過養殖業者指出，昨晚槽車再出現傾倒，更掛著「雲林縣環保局」布條，直言「太囂張！」；縣府環保局表示，已前往採樣化驗，更查出該廠商與縣府契約已屆滿逾1個月，任意倒廢水情事將依法究辦。

今年4月初，林、王姓養殖業者發現一輛掛著「麥寮鄉公所」布條的廢水槽運車，在養殖區內挖大坑洞，疑似傾倒大量含有油汙的廢水，害得他們放養的台灣鯛相繼死亡；麥寮公所當時澄清這輛槽車與公所無關，縣府環保局也派人前往採樣化驗，但並未發現汙染物。

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王姓養殖業者指出，近一週發現魚塭水變色，想不到昨天傍晚，同一地點更是出現一輛廢水槽運車又開始傾倒大量廢水，誇張行徑故態復萌，因此馬上將「人贓俱獲」的現況以手機錄下，當下更制止傾倒人員「不要再倒了」，但對方不予理會，於是向警方告發。

王姓業者說，油汙傾倒大排或地底，很容易滲透影響水質，這段時間魚塭水常變得五顏六色，近期放養的22萬隻蝦苗幾乎全部死光光；另一名林姓業者也感嘆，生命力很強的台灣鯛依舊難敵毒水，近月來死了1000至2000隻，不排除依法求償。

環保局長張喬維說，經查為一家科技環保公司，去年和雲林縣府簽有「水溝清疏改善環境衛生計畫」合約，期程從去年5月28日至今年5月28日，已屆期1個月就不應再以環保局之名清理，另廢水應在指定合法掩埋場傾倒，昨晚已派員採樣化驗追查所倒為何物，更請業者到環保局親自說明，若有違反廢棄物清理法將究辦。

王姓養殖業者發現環保科技廠商又在麥寮鄉許厝養殖區旁亂倒廢水。（王姓養殖業者提供）

雲林縣環保局昨晚已派員前往採樣。（王姓養殖業者提供）

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