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    新北綠竹筍奪全國評鑑冠亞季軍 今明台北希望廣場展售

    新北市府今（28）日在台北市希望廣場辦理「綠竹筍頒獎典禮暨展售會」。（記者黃子暘攝）

    新北市府今（28）日在台北市希望廣場辦理「綠竹筍頒獎典禮暨展售會」。（記者黃子暘攝）

    2025/06/28 14:35

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府今（28）日在台北市希望廣場辦理「綠竹筍頒獎典禮暨展售會」，由市長侯友宜頒贈賀匾給全國優質安全驗證綠竹筍評鑑、新北市級綠竹筍評鑑獲獎農友。侯友宜表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，年產量達1萬2000公噸，產值約可達17億，感謝農友辛勤付出，明（29）日還有展售會活動。

    侯友宜說，新北市綠竹筍近年市府透過「健康三寶」品牌行銷，將新北綠竹筍推廣到市場；新北市於今年全國優質安全驗證綠竹筍評鑑奪下18個獎，包含有機組及產銷履歷組冠、亞、季軍，為連續3年拿下這2組冠軍，有機組冠軍為三峽區農友賴阿龍，產銷履歷組冠軍為新店區農友陳能恭，另外陳能恭與兒子陳全福也獲得新北市級綠竹筍評鑑筍王，甜筍王則由泰山區農友唐德輔獲得。

    陳能恭、陳全福父子檔家裡3代務農，農業局長諶錫輝介紹，他們經常參賽，並在賽後針對糖度、柔韌度及外觀等檢討，進而修正栽培管理方式，父子也時常溝通想法，分工上，施肥管理及採筍時機等需要經驗的部分，由父親決策，而搬運、清理竹頭等較粗重的則由兒子負責。

    陳全福說，父母用心經營筍園，不捨父親因農忙受傷仍心繫筍園，便決定返鄉務農，傳承綠竹筍優良栽植技術。

    諶錫輝指出，頒獎現場一同舉辦新北綠竹筍暨青農優質農特產品展售會，明日在希望廣場也有展售會活動；另外，今年「黃金筍食農體驗遊程」分別於7月8、15日舉辦，每人1000元名額有限，可體驗採收綠竹筍、品嚐綠竹筍料理及認識在地文化，歡迎民眾上網報名。

    農業局補充，農業局網站整合許多線上平台包括各產區農會，提供民眾線上選購，相關購買資訊，可至農業局網站查詢或洽詢各農會供銷部。

    新北市府今（28）日在台北市希望廣場辦理「綠竹筍頒獎典禮暨展售會」，吸引民眾購買。（記者黃子暘攝）

    新北市府今（28）日在台北市希望廣場辦理「綠竹筍頒獎典禮暨展售會」，吸引民眾購買。（記者黃子暘攝）

    新北市府今（28）日在台北市希望廣場辦理「綠竹筍頒獎典禮暨展售會」，吸引民眾購買。（記者黃子暘攝）

    新北市府今（28）日在台北市希望廣場辦理「綠竹筍頒獎典禮暨展售會」，吸引民眾購買。（記者黃子暘攝）

    全國綠竹筍評鑑產銷履歷組冠軍是新北農友陳能恭，家裡3代務農，現在與兒子分工照顧家中筍園。（記者黃子暘攝）

    全國綠竹筍評鑑產銷履歷組冠軍是新北農友陳能恭，家裡3代務農，現在與兒子分工照顧家中筍園。（記者黃子暘攝）

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