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    新北泰山書香世家社區海砂屋爭取危老重建 票選出實施者

    新北市泰山區書香世家社區海砂屋影響嚴重，今天選出危老重建的實施者，盼盡快都更。（記者翁聿煌攝）

    新北市泰山區書香世家社區海砂屋影響嚴重，今天選出危老重建的實施者，盼盡快都更。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/28 14:09

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市泰山區新生路書香世家5層樓社區為海砂屋，導致社區住戶苦於修整房屋漏水、天花板崩落和外牆剝落、鋼筋裸露等狀況，住戶希望希望依照「危老都更」法令重建，今天由武泰建設獲選為實施者，但部分住戶反映對分配條件以及僅有一家建商參與尚有疑慮。

    住戶邱小姐指出，書香世家為5層樓公寓社區共有一期40戶、二期70戶總計110戶，最早遷入的住戶自1987年社區蓋好陸續遷入，住了約10年之後，陸續發生漏水和外牆龜裂等情況，經檢測後發現為海砂屋，開始住戶的生活噩夢。

    她指出，原本住戶想採取自地重建模式都更，但是需要9成住戶同意，門檻太高，現在政府提供「危老都更」模式，只需5成住戶同意即可實施，讓大家看到改建的希望。

    今天武泰建設董事長李振吉到場舉辦說明會，並表決通過為實施者，針對住戶的提問作說明，初步表達建商56％、住戶44％的分配比例，但仍有些住戶還有疑慮，有人希望要滿足一坪換一坪的基本條件，有人表達實施者只有一家建商，盼能夠有其他的建商參與提方案供住戶選擇。

    李振吉表示，如果住戶後續找到其他建商有更好的分配條件，想表決更換實施者他會尊重，目前將依照都更流程，再舉辦兩次自辦公聽會、兩次公辦公聽會，整合住戶們的意見，盡快展開重建。

    新北市泰山區書香世家社區海砂屋影響嚴重，住戶盼盡快都更。（住戶提供）

    新北市泰山區書香世家社區海砂屋影響嚴重，住戶盼盡快都更。（住戶提供）

    新北市泰山區書香世家社區海砂屋影響嚴重，住戶盼盡快都更。（記者翁聿煌攝）

    新北市泰山區書香世家社區海砂屋影響嚴重，住戶盼盡快都更。（記者翁聿煌攝）

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