台北意象融入塗鴉 登休士頓動物園牆面展現兩市情誼

台北潮流藝術家BOUNCE（左）、休士頓畫家GONZO247（右）去年在台北結緣，今年再次於美國合體，在休士頓動物園牆面共同創作塗鴉，紀念休士頓園方致贈斑哥羚羊及兩城市姊妹情誼；塗鴉可見台北101、休士頓太空巨蛋。（記者蔡昀容攝）

2025/06/28 13:36

〔記者蔡昀容／美國休士頓報導〕休士頓畫家GONZO247、台北潮流藝術家BOUNCE去年在台北結緣，今年再次於美國合體，在休士頓動物園牆面共同創作塗鴉，紀念休士頓園方致贈斑哥羚羊及兩城市姊妹情誼；塗鴉可見台北101、北門，以及休士頓建築。

休士頓市及台北市的姊妹市情誼邁入第64年，休士頓動物園與台北市立動物園則在2023年締結姊妹園。北市動物園斑哥羚羊剩母羊，休士頓動物園致贈1隻公羊救香火，預計10月抵台。

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為紀念兩城市及兩動物園的情誼，GONZO247及BOUNCE受邀合作，在休士頓動物園牆面合作塗鴉；兩人各自繪製一半牆面，前者描繪休士頓，後者描繪台北，正中央則由斑哥羚羊銜接，作為視覺核心。

GONZO247分享畫中元素，包括兩個動物園都有的穿山甲，休士頓特有的科摩多龍，鴿子則特別用繽紛色彩繪製，呈現休士頓的風貌；城市意象方面，畫了位於休士頓的世界首座巨蛋球場太空巨蛋（Astrodome）。

GONZO247表示，這次作畫，BOUNCE使用較多紅色及橘色，為對比呈現，而使用較多的綠色；很開心能跟不同文化的畫家切磋，提升作品層次，兩人10月將至台北市立動物園進行第三次合作，並透露他曾到訪台灣4次，已習慣台灣的熱度，沒有適應問題。

BOUNCE分享，研究雙方動物園的動物資訊之後，就自身風格解構、配色，並融入台北市意象，因此花了蠻多時間構思，畫中還放進台灣原生種植物，包括艷紅鹿子百合、黃紅花、台灣山櫸。到休士頓現場作畫花了5天，困難點在於「休士頓天氣比想像中還熱！」兩人創作很「FREE（自由）」，可見風格完全不同，卻又融合並協調。

GONZO247及BOUNCE在休士頓旅遊局牽線之下，在2024年長榮航空馬拉松合作塗鴉壁畫「I love Hou & I Love You系列之一序」，休士頓動物園牆面「I love Hou & I Love You系列之二續」，10月北市作品預計名為「I love Hou & I Love You系列之三敘」。

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