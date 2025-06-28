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    首頁　>　生活

    今明來屏東！勁舞、寫生、毛小孩 還有「萌星人市集」

    屏東縣毛小孩市集活動在屏東農業物產館熱鬧舉行。（記者葉永騫攝）

    屏東縣毛小孩市集活動在屏東農業物產館熱鬧舉行。（記者葉永騫攝）

    2025/06/28 13:39

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今、明（28、29日）兩天，在屏東農業物產館舉辦「狗嗷舞，金猴畫」勁舞大賽X寫生大賽活動，現場有勁舞大賽及專為毛小孩的課程和設施，邀請民眾一起用創意表達對毛孩的關注與愛，現場也有毛小孩認養及寵物注射等項目，縣府農業處長鄭永裕表示，希望大家用認養替代購買，愛護牠一輩子。

    這次的毛小孩活動邀請了「八度音萌犬」表演了人狗共舞的高難度內容，獲得觀眾熱烈的掌聲，2天的活動包括勁舞大賽與充滿童趣的寫生比賽，總獎金接近10萬元，鼓勵參賽者以舞蹈展現熱情、用畫筆描繪毛孩之美，現場更規劃了豐富多元的親子同樂活動，包括結合創意與實作的DIY體驗、實用的寵物照護課程、充滿趣味的闖關解謎遊戲，以及可記錄美好回憶的拍貼機並集結吃喝玩樂的「萌星人市集」，讓大小朋友在活動中補充能量。

    屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，這場活動原訂在屏東縣動物之家舉行，但因為動物之家施工，要提供毛小孩更好環境，因而改到農業物產館舉辦，期盼透過本次活動，讓更多民眾了解流浪動物的成因，進而認識動物保護的重要性，推廣以認養代替購買、認養不棄養的觀念，尊重生命從小做起，打造屏東成為友善、關懷與溫暖的動物友善城市。

    毛小孩市集活動也有犬貓認養。（記者葉永騫攝）

    毛小孩市集活動也有犬貓認養。（記者葉永騫攝）

    民眾帶著自己的寵物來參加，也讓毛小孩快樂的活動。（記者葉永騫攝）

    民眾帶著自己的寵物來參加，也讓毛小孩快樂的活動。（記者葉永騫攝）

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