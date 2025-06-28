無人機噴農藥遭軍管禁航 高市府：確保航安也要兼顧農民權益

高雄市主要使用無人機代噴農藥作物以水稻及野蓮為大宗。（資料照）

2025/06/28 13:14

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄旗山、美濃、內門、杉林等區納入海軍反潛航空指揮部「軍事訓練空域」，導致部份農作物的無人機農藥噴灑作業受限，引發業者及農民表達不滿，高雄市政府農業局立即向交通部民用航空局、海軍反潛航空指揮部及農業部動植物防疫檢疫署反映，目前無人機代噴作業申請程序維持向民航局申請無人機使用空域，民航局會徵詢海軍反潛航空指揮部意見，若未影響訓練會同意申請作業。

後續將就無人機禁航範圍與相關規定邀集再行相關單位協商調整，在確保航安前提下，兼顧農民與代噴業者的權益。

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此次禁航措施係交通部民用航空局為配合國防部海軍反潛航空指揮部實施演訓所公告，劃定高市旗美地區為紅色禁航區，造成無人機代噴農藥作業受限，部分需進行病蟲害防治的農作物恐受影響。目前高雄市主要使用無人機代噴農藥作物以水稻及野蓮為大宗，本期稻作多已收穫完成、噴藥需求較少，目前代噴需求以野蓮為主。

農業局表示，此次公告的禁航高度400英呎（約122公尺），其高度限制與實際農業無人機代噴飛行作業高度（在作物上方1.5～4公尺間）相距尚遠，干擾風險甚低，已向農業部動植物防疫檢疫署反映此一問題，該署表示將與民航局及海軍反潛航空指揮部再行檢討相關規定與申請作業流程，減少對農務的衝擊。

市府農業局長姚志旺表示，農藥代噴作業目前仍可向市府交通局遞件申請，其中美濃區農會已遞件申請無人機噴藥作業，市府交通局也已快速審閱協助送件，目前正由民航局與海軍反潛航空指揮部進行審核中。農業局將持續關注並將農民與相關業者的心聲反映給中央相關單位，讓農民安心耕作、農業穩健發展。

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