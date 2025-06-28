台中樹葬近10年成長逾8倍 再添2園區1500穴位

台中市再添2處樹葬園區，圖為大肚山納骨塔樹葬區。（讀者提供）

2025/06/28 13:33

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中大肚山納骨塔及沙鹿區納骨堂新設兩處樹葬園區啟用，園區新增1500個穴位以綠色殯葬方式懷念先祖，民眾表示，藝人大S生前支持環保表明樹葬，為親人留下美好回憶，而台中市府指出，樹葬儀式年增加至3162件，近10年辦理案件成長8.3倍。

大肚山納骨塔及沙鹿區納骨堂樹葬園區本月啟用，台中市民進黨議員張家銨、楊典忠、大肚區長楊明坤及大肚區里長聯誼會長陳銘潭等多人視查園區設施，由於民眾改變葬儀觀念，逐漸接納回歸自然方式完成人生最後一哩路，台中採行樹葬成長最顯著，今年陸續啟用太平、大肚及沙鹿樹葬區，加上北屯、神岡、大雅、清水樹葬區，全市樹葬園區總面積近4.4公頃，約可容納逾3萬3600穴位。

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台中市民政局長吳世瑋說，市區2014年採行樹葬件數為380件，2024年採行件數則增加至3162件，近10年成長超過8.3倍，保葬少環境負擔，也體現尊重自然與生態價值，將持續劃設環保葬區，其中太平區第一花園公墓於今年1月啟用，紓解民眾治喪需求。

使用樹葬園區民眾表示，藝人大S生前支持樹葬讓親人及子女懷念不已，比起部分靈骨塔使用權僅20年更長久追悼。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛說，大肚山納骨塔樹葬區約可容納900個穴位，沙鹿納骨堂樹葬區容納穴位約600個，儀式不立碑、不造墳也不進塔，遺體火化後骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵園區內回歸大自然，且樹葬區內不得焚燒或放置香燭紙錢等祭品。

台中市生命禮儀管理處強調，為鼓勵民眾響應環保葬，今年2月新修正「台中市公立殯葬設施使用收費標準」，民眾採用樹葬儀式免收規費3千元，期盼齊力提升殯葬文化，實踐綠色殯葬為後代子孫留下美好家園。

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