黃偉哲「市長陪你陪」超瘋狂 愛之吻、跆拳道、摔朝天歡樂落幕

黃偉哲「市長陪你拍」，得獎學生花招百出，親臉頰留下「愛之吻」。（台南市府提供）

2025/06/28 13:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市首創已進入第4屆的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮落幕，共有來自291所國中、小3517位畢業生領獎，市長黃偉哲使出渾身解數與獲獎同學拍出榮耀時刻，不論要換裝還是擺出各種姿勢都有求必應，甚至有學生搞怪摸臉頰或塗滿口紅親市長留下「愛之吻」，如此超強頒獎典禮難再有首長跨越「黃偉哲障礙」！

今年「市長陪你拍」分6場次舉行，同學們個個文韜武略，連連上演後空翻、一字馬、下腰等特技，也有同學身著家族傳統服飾，或攜帶扯鈴、跳繩、樂器等道具表現才藝，或擺出精心設計的創意姿勢展現個人魅力。更有同學化身迷弟迷妹與市長自拍、要簽名、甚至來個「愛的抱抱」或「親親」，以及讓市長背、公主抱、學兔子跳萌，黃偉哲都盡力滿足，可謂誠意十足。不過也有同學錯估市長體重，背市長時一不小心讓他跌個四腳朝天，嚇出隨扈一身冷汗，也讓黃偉哲許下承諾，明年減重要讓同學都能背得動！

請繼續往下閱讀...

而這個難得的「玩市長」機會也激勵學生向上的動機，就有家長在社群分享，家中小學生原本是「英文苦手」，為了獲得拍照機會，努力學習並勇敢提出申請，最終獲得小學生涯的開心句點，勵志故事不但獲得1.3萬網友按讚，也引來黃偉哲開心回應：「疼痛的膝蓋也感覺沒那麼痛了！」

黃偉哲也在社交平台Threads上分享一些有趣橋段，如第4場有同學拿出跆拳道木板向市長「下戰帖」，雖然現場沒有成功踢破，但黃偉哲事後將木板帶回練習，並上傳挑戰成功的影片，引起網友熱烈回應。

黃偉哲表示，每年「市長陪你拍」的畢業環節都備受期待，同學們經過6年或3年的勤奮努力，才拿到屬於自己的市長獎殊榮，因此希望能用創意合照的方式獻上誠摯的畢業祝福，也希望眾學子們在未來成長的道路上，不論遭遇何種困難與挑戰，都能勇往直前、鵬程萬里。

台南市長黃偉哲接受挑戰踼跆拳道木板。（台南市府提供）

「市長陪你拍」典禮，得獎學生背起市長黃偉哲。（台南市府提供）

黃偉哲「市長陪你拍」典禮，學生創意變裝秀。（台南市府提供）

有家長在社群分享孩子得到市長獎創意拍的喜樂。（擷自網路社群）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法