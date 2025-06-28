高雄部分農業區被列「無人機紅區」 柯志恩：可成立專責窗口

高雄部分農業區被列「無人機紅區」，柯志恩建議可建立使用申請制。（柯志恩團隊提供）

2025/06/28 13:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕國防部因應軍事演訓，近期將高雄旗山、美濃、內門及杉林地區劃設為無人機「禁飛紅區」，致使農用無人機無法作業、農民抱怨；立委柯志恩認為，可成立專責單位窗口、建立使用申請制。

軍方規劃致原本從事農藥噴灑作業的無人機業者全面停飛，由於當前正值香蕉、木瓜、番茄等作物病蟲害防治關鍵期，農民預估近千公頃農作受影響、損失難估。

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柯志恩接獲農民陳情後聯繫軍方，獲回覆現有旗山、美濃的海軍防空指揮部訓練空域，是從民國66年起依訓練需求劃設，為配合中央無人機飛航活動區域管制規範，屏東縣政府於6月25日公告無人機操作範圍與空域，其中包含旗山空域。

柯志恩強調，這次無人機紅區公告雖是地方政府發出，但軍方禁飛範圍涵蓋大量農地，農民依賴農用無人機協助農藥噴灑抑制蟲害的做法也行之有年；軍方則回應考量地區農務等實際需求，將邀相關單位協商，在兼顧飛航安全及農民作業需求，充分溝通說明並研討適切方案調整，以兼顧權益。

柯志恩提醒軍方，若要管控訓練空域飛航安全，可成立專責單位窗口，協助民間申請，減少民間與軍方要付出的行政成本，或是採取限高方式區分軍民用途，避免全面禁飛。

她建議未來空域畫設除了軍方，也宜與交通部、農業部與地方代表共同組成審議機制，建立使用申請制度，讓國防安全兼顧民生權益

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