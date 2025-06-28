桃捷綠線明年底通車 桃捷公司將招募73新人

桃園大眾捷運股份有限公司因應桃園捷運綠線明年底通車，將招募73名新進人員。（資料照，記者周敏鴻攝）

2025/06/28 12:23

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園大眾捷運股份有限公司考量桃園捷運綠線營運需求，預計招募維修類、運務類73名新進人員，招募簡章將於30日公布、同日開放線上報名到7月14日止，至於第1階段筆試，預計7月27日舉辦，第2階段口試則會在8月13日到同月15日間舉辦。

桃捷綠線是桃園市政府自辦興建的第1條路線，桃園區藝文特區到蘆竹區坑口的北段7站，預計2026年底可通車，目前正進行測試作業，包括第1階段「測試軌低速行駛」、第2階段「號誌系統測試」，至於第3階段「主線動態測試」則將於7月展開，屆時綠線列車會在主線軌道上進行高速與系統整合測試。

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桃捷公司表示，因應營運需求並為捷運綠線營運規劃預做準備，桃捷公司將舉辦今年第2次招募作業，招募職類包括「維修類」的機械、電機、電子、土木、資訊APP等60個職缺與「運務類」的車務、票務等13個職缺，薪資於試用期滿後，約為3萬8300元到4萬7100元間。

招募作業採線上報名，30日起到7月14日間受理，桃捷公司表示，第1階段筆試將於7月27日舉辦，考試內容包括共同科目與專業科目，結果8月5日公告；第2階段口試將在8月13日到15日間舉辦，8月19日公布錄取名單，錄取人員9月起將陸續依各單位人力需求報到，相關資訊可洽詢桃捷公司招募專屬網站。

桃園大眾捷運股份有限公司將招募維修類等73名新進人員。（資料照，桃捷公司提供）

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