烤番薯！雙北7縣市防高溫 花蓮玉里飆38.6度

交通部中央氣象署今日下午13時10分對7縣市發布高溫資訊，花蓮縣、屏東縣為橙色燈號，台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號，請民眾外出時注意。（圖擷取自中央氣象署）

2025/06/28 14:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地天氣高溫炎熱，交通部中央氣象署今日下午13時10分對7縣市發布高溫資訊，花蓮縣、屏東縣為橙色燈號，台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號，截至下午1時33分，氣溫以花蓮縣玉里鎮達攝氏38.6度最高。

中央氣象署指出，花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號，請注意。

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根據氣象署網站，截至下午1時33分，氣溫以花蓮縣玉里鎮達38.6度最高，新北市則包辦高溫第2、3名，新店區、三峽區各出現36.9度、36.7度，至於彰化縣員林市以36.2度排名第4。

氣象署提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。另因地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

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