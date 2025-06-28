地球正在毀壞 李遠哲再發警語：人類應即覺醒否則只會滅亡

中研院前院長李遠哲出席「看見分子相遇的奇妙」展覽開幕式，並在永續大師論壇上談全球暖化與人類的未來。（記者林正堃攝）

2025/06/28 12:02

〔記者林曉雲／台北報導〕中研院院士李遠哲今（28）日以「全球暖化與人類的未來」為題演講，再發警語表示，人類走的路正在毀壞地球，人類在消滅人類社會，地球表面溫度上升，森林大火和水災土石流頻傳，人類應該立即覺醒，非常重要且迫切，承認人類在地球上的生活已遠遠超越地球的負荷，這樣走下去，只會走入滅亡之途。

中央研究院原子與分子科學研究所攜手遠哲科學教育基金會，共同推出「從大氣化學看人類永續」系列活動，「看見分子相遇的奇妙」常設展今在國立台灣科學教育館開幕，並舉辦永續大師論壇。

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台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、和碩聯合科技公司董事長童子賢、國立台灣大學物理學系暨天文物理研究所教授孫維新、中研院環境變遷研究中心執行長許晃雄共同參與。

李遠哲表示，人類禁用氟氯碳後，臭氧洞補回來了，為了拯救地球，他提出4件人類立即可以做的事情，包括重新崇尚節儉的美德，不盲目地促進消費，不再盲目地從事破壞性的大建設，打造更合理的社會組織，經由科學與教育的提升，讓人類回歸大自然的懷抱。

李遠哲也表示，因擔憂地球暖化和人類的未來，他很緊張而睡不好覺，沒有藥可以醫，全球暖化是全球性問題，需要有全球性組織共同處理；人類社會已過度開發，必須尋找不一樣的發展模式；必須學會儲存與轉化太陽給我們的能量，以便超國界的共享。

簡又新表示，為了人類永續發展，全世界達成共識，要確保地球溫度比工業革命前上升不超過1.5度C，90％台灣人民不清楚台灣是沒有能源的國家，綠電不足，能源安全有問題，二氧化碳排放太多，讓地球更糟糕，台灣也是原兇之一；2050要達成淨零目標，對照英德美日法韓等國，英國2023年減碳52.7％，2050年目標68％，但台灣2023年僅減碳4.6％，2030年目標28％，台灣須加快能源轉型腳步，從永續能源切入，同時考量經濟、環境和社會，以企業能源轉型帶動台灣的淨零轉型。

童子賢表示，台灣自產能源很少，但人均使用電力是歐盟的2倍、日本的1.5倍，歐盟一年人均用6000度，台灣一年人均使用1.2萬度，台灣成功發展先進晶片、AI（人工智慧）、EV（電動車）、科技產業，均需要高品質穩定充足的電力，多使用電力、少用化石燃料是進步的象徵，台灣高鐵用的即是電力。

童子賢也表示，台灣去年到今年因為AI與晶片出口而一片榮景，今（2025）年1月到5月台灣對美國出口長紅順差，近年每年進出口年總額也超過GDP，但優勢10年後恐用光，必須正視能源依賴問題，推動能源轉型及綠電普及。論壇仍在進行中。

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