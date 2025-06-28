教育部擴招學士後醫學系 陳菁徽：無法解決醫師分佈失衡問題只會惡性競爭

國民黨立委陳菁徽。（取自陳菁徽臉書）

2025/06/28 13:33

〔記者劉宛琳／台北報導〕教育部宣佈開放三校學士後醫學系公費轉自費並擴招。國民黨立委陳菁徽表示，這項政策表面上是要補足人力，實際卻是治標不治本，衛福部竟只表示尊重，凸顯與教育溝通協調出現嚴重問題；不僅無法解決醫師分佈失衡的狀況，只會惡性競爭，稀釋健保點值。

陳菁徽表示，近年台灣醫界面臨的問題， 不是醫師不夠而是分布失衡，偏鄉、急重症、冷門科缺人，影響到民眾就醫權益。然而，擴招無法解決真正問題，反而會讓資源更集中、失衡更嚴重。

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陳菁徽指出，擴招人數的影響，若突破長年以1300名員額為基準，健保點值也將遭進一步稀釋。因為健保總額沒變、但醫師人數變多，點值必然受到影響。現在缺人力的科別，醫師已面臨高工時、低報酬，再增加人數，只會惡性競爭，削弱醫療職涯吸引力。

陳菁徽表示，更長遠來看，醫學教育品質也可能被壓縮。醫學生養成的過程，需要高密度臨床與教學資源，再擴充恐導致教學資源不足、實習品質下降，衝擊醫療安全與專業訓練。

陳菁徽說，整個事件凸顯主管機關教育部與實際上管理醫事人員的衛福部，出現嚴重的溝通協調問題。常常頭痛醫頭、腳痛醫腳，但根本沒有通盤的分析問題、掌握現行醫療現場的困境。然後教育部擴招宣布一出，衛福部的立場竟然也只是尊重，而沒有其他積極的作為。

陳菁徽質疑，11大基層醫師團體的聲音，衛福部聽到了嗎？醫師總統瞭解了嗎？韓國之前面臨同樣的困境，最後醫師罷工走上街頭，這是賴總統健康台灣願景想看到的畫面嗎？

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