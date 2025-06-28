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    澎湖島帆船週系列賽登場 觀音亭成亞洲第三個高階帆船培訓中心

    第十三屆澎湖帆船週系列賽，正式在亞果碼頭登場。（記者劉禹慶攝）

    第十三屆澎湖帆船週系列賽，正式在亞果碼頭登場。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/28 12:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第13屆澎湖島帆船週系列賽，今（28）日在馬公亞果碼頭，展開為期2天的競賽，隨後在觀音亭帆船中心，舉行ASAF亞洲高階帆船培訓中心基地揭牌儀式，成為亞洲第3個帆船高階培訓中心，雙喜臨門，立委林倩綺、澎湖縣副縣長林皆興、中華民國帆船協會理事長陳雙全、澎湖縣帆船協會理事長及議長陳毓仁、議員許國政等人都到場見證。

    自2010年第1屆澎湖島帆船週暨第3屆海峽盃帆船賽，一直到今年第13屆澎湖島帆船週系列賽，已經連續13年在澎湖舉辦。一直以來帆船週系列賽也配合「台灣夏至235」系列活動，藉由行駛在北緯23.5度線的帆船，將夏至系列活動由台灣本島延伸到離島。

    今年參賽選手國家有台灣、澳門、香港、中國、加拿大、澳洲、德國、美國、日本及法國共10國，26艘船隊、選手及家屬共280人參與。

    另外，2023年12月澎湖觀音亭帆船訓練基地向亞洲帆船總會提出申請，台灣-澎湖為ASAF亞洲高階帆船培訓中心基地，亞洲帆船總會委派訪視員於2024年8月中旬參與澎湖A裁裁判講習及9月觀察澎湖2024年ILCA帆船亞洲盃，並對觀音亭帆船訓練基地進行實地訪視與檢核。2024年11月9日於亞洲帆船總會會員大會上，由國際帆船總會主席李全海頒授證書，由國際裁判長郭廷祥代表，澎湖觀音亭帆船訓練基地，正式成為繼阿拉伯聯合大公國阿曼帆船學校、中國杭州海洋運動中心後，第3個亞洲高階帆船培訓中心。

    來自各國帆船好手齊聚一堂，展開為期二天競賽。（記者劉禹慶攝）

    來自各國帆船好手齊聚一堂，展開為期二天競賽。（記者劉禹慶攝）

    澎湖觀音亭成為亞洲第三個高階帆船培訓中心。（記者劉禹慶攝）

    澎湖觀音亭成為亞洲第三個高階帆船培訓中心。（記者劉禹慶攝）

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