YouBike低碳輕旅啟動 邀民眾感受霧峰魅力

霧峰觀光大使陳永進（右）帶領賓客繞行立法院民主議政園區。（觀光署提供）

2025/06/28 12:12

〔記者黃旭磊／台中報導〕短短4公里旅程帶來滿滿心靈饗宴！交通部觀光署啟動霧峰YouBike輕旅行程，結合民主議政園區等4座全新YouBike站點，邀遊客以15公里時速騎旅發現「新霧峰」，遊客稱讚收穫滿滿，還可參加2萬元公路自行車抽獎。

「霧峰YouBike低碳輕旅」啟動儀式上午在立法院民主議政園區舉辦，立法院副院長江啟臣、交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標、台中市副市長鄭照新、台中市霧峰文化觀光協會理事長林俊明、台中市議員林碧秀及在地多名里長出席，眾人騎車繞行民主議政園區（日月池）、省議會公車站、萊園路47巷口及霧峰區農會等4座新站點。

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霧峰觀光大使陳永進帶領江啟臣等人騎車，江啟臣通體舒暢表示，4公里旅程帶來「滿滿心靈饗宴」，低碳輕旅結合YouBike串連地方產業、還有地方文史導覽解說，實在收穫很多。

廖錫標推薦遊客採取「由外而內」YouBike騎乘方式，從外圍亞洲大學美術館起，依序前往霧峰農會酒莊、光復新村文創聚落、議政博物館，再到霧峰鬧區的林家花園周遭品嘗在地美食，節省停車費，還可近距離感受自清代以來沉澱人文及風土魅力。

廖錫標強調，低碳輕旅活動結合參山處「參大王」活動，提供1600份百元消費券兌換，遊客完成「阿罩霧乾溪自行車道漫遊」或「阿罩霧一線天挑戰路線」，任一條路線再上傳騎乘軌跡，就有機會抽中市價2萬多元公路自行車，詳情洽「參山國家風景區管理處」臉書粉專。

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