嘉市關懷自閉症協會攜手鵝媽媽樂團今晚辦公益音樂會 邀民眾關懷星兒助自立

京站湯包業者響應關懷星兒，日前免費邀請關懷自閉症協會師生吃湯包。（王閔正提供）

2025/06/28 12:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市關懷自閉症協會成立19年，引介資源、提供自閉症兒童家庭教育協助，服務訓練自閉症患者就業自立，協會為籌募今年100萬元會務費用，攜手鵝媽媽公益樂團，6月28日晚上7點至10點，在嘉義市文化公園舉辦公益音樂會，邀民眾「看見星兒，攜手織愛」。

近日京站永春湯包業者響應關懷自閉兒，透過健身教練王閔正居間牽線，23日免費請關懷自閉症協會服務的10名對象及4名社工、老師吃美味湯包，讓師生在暑假前感受社會溫暖。

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嘉義市關懷自閉症協會幹事蘇雅芳說，自閉症患者又被稱為「星星的孩子」，協會長年服務自閉症家庭，作為自閉症家庭與機構間橋樑，預防、及早診斷與治療，同時設有烘焙、五金工作坊，透過企業訂購餅乾、五金代工等工作，訓練星兒就業能力、早日自立。

蘇雅芳說，每年協會會務經費缺口約100萬元，近年募款情形不佳，感謝鵝媽媽公益樂團協助，今晚舉行公益音樂會拋磚引玉，希望喚起大眾對星兒的認識與關注。

嘉義市關懷自閉症協會長年服務、訓練星兒就業自立，日前開心享用愛心店家的湯包。（王閔正提供）

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