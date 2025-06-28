為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市關懷自閉症協會攜手鵝媽媽樂團今晚辦公益音樂會 邀民眾關懷星兒助自立

    京站湯包業者響應關懷星兒，日前免費邀請關懷自閉症協會師生吃湯包。（王閔正提供）

    京站湯包業者響應關懷星兒，日前免費邀請關懷自閉症協會師生吃湯包。（王閔正提供）

    2025/06/28 12:05

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市關懷自閉症協會成立19年，引介資源、提供自閉症兒童家庭教育協助，服務訓練自閉症患者就業自立，協會為籌募今年100萬元會務費用，攜手鵝媽媽公益樂團，6月28日晚上7點至10點，在嘉義市文化公園舉辦公益音樂會，邀民眾「看見星兒，攜手織愛」。

    近日京站永春湯包業者響應關懷自閉兒，透過健身教練王閔正居間牽線，23日免費請關懷自閉症協會服務的10名對象及4名社工、老師吃美味湯包，讓師生在暑假前感受社會溫暖。

    嘉義市關懷自閉症協會幹事蘇雅芳說，自閉症患者又被稱為「星星的孩子」，協會長年服務自閉症家庭，作為自閉症家庭與機構間橋樑，預防、及早診斷與治療，同時設有烘焙、五金工作坊，透過企業訂購餅乾、五金代工等工作，訓練星兒就業能力、早日自立。

    蘇雅芳說，每年協會會務經費缺口約100萬元，近年募款情形不佳，感謝鵝媽媽公益樂團協助，今晚舉行公益音樂會拋磚引玉，希望喚起大眾對星兒的認識與關注。

    嘉義市關懷自閉症協會長年服務、訓練星兒就業自立，日前開心享用愛心店家的湯包。（王閔正提供）

    嘉義市關懷自閉症協會長年服務、訓練星兒就業自立，日前開心享用愛心店家的湯包。（王閔正提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播