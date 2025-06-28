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    醫學生員額惹議 邱泰源：堅守1300人上限

    衛福部長邱泰源強調，台灣醫療不患寡，患不均，衛福部一貫立場就是堅守醫學生1300名額上限。（記者邱芷柔攝）

    衛福部長邱泰源強調，台灣醫療不患寡，患不均，衛福部一貫立場就是堅守醫學生1300名額上限。（記者邱芷柔攝）

    2025/06/28 11:23

    〔記者邱芷柔／台北報導〕醫學生名額管制惹議，11個醫師團體昨（27日）發表聯合聲明，質疑教育部未與醫界協商，就在6月核定清華、中興、中山3校學士後醫學系，將公費名額轉為自費，突破總量管制，教育部則澄清，因應衛福部公費計畫停辦，僅將3校原公費名額轉為自費，總量仍維持在1300人，不影響其他醫學系招生。對此，衛福部長邱泰源今（28日）回應，他強調，台灣醫療不患寡，患不均，衛福部一貫立場就是堅守醫學生1300名額上限，將積極與教育部、醫界溝通釋疑。

    邱泰源今天出席台大醫院130週年院慶「緩和醫療病房30週年研討會」，會前受訪時表示，這次醫學生員額管制引發醫界強烈意見，政府責無旁貸，會持續與教育部、醫界溝通，他強調，台灣醫療不是人不夠而是人力分配不均，應設法把現有及未來培育的醫事人力，針對地區、科別做出更合理的分配。

    醫界直言，南韓當年為解決人力荒貿然擴招，反而引發住院醫師集體辭職與罷工。醫學生名額調整，必須在兼顧醫療服務與教育品質的前提下，由教育部、衛福部與醫界共同協商，審慎規劃。台灣醫務管理學會理事長洪子仁也指出，南韓擴招最終無法解決偏鄉與冷門科人力短缺，台灣不應重蹈覆轍，他也呼籲，應審慎檢討人力政策，並同步檢視健保總額分配，避免醫師人數增加，卻陷入薪資下降、工時惡化的雙輸局面，反而動搖醫療體系穩定。

    邱泰源表示，醫學生名額牽涉到醫學教育與健康照護品質，一直以來都是醫界高度重視的議題。衛福部與國衛院多年來也持續研議，立場始終如一，堅守醫學生總量上限1300人，從未改變。過去各醫學院校長也有共識，名額必須控管得宜。台灣醫療不是人不夠而是人力分配不均，應透過地區與科別的合理配置，回應人民需求與國家發展。面對目前的爭議，衛福部會積極與醫界、教育部溝通。

    對於醫界憂心台灣會步上南韓擴招引發醫師罷工的後塵，邱泰源說，台灣的醫療跟韓國還是不太一樣，他擔任醫師公會全聯會理事長多年，也在公務體系服務，台灣的醫師，基本上從醫學教育到醫療訓練，都是秉持著「以人民健康為優先」的理念，他相信，台灣的醫師跟韓國會不一樣，政府也確實有責任，應該要持續努力，改善所有醫事人員的職業環境。

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