挨批繞道讓醫學生暴增 教育部嚴正澄清：在1300個名額總量內

挨批繞道讓醫學生暴增，教育部今日嚴正澄清，在1300個名額總量內。（記者林曉雲攝）

2025/06/28 11:27

〔記者林曉雲／台北報導〕針對11個醫師團體昨發聯合聲明，質疑教育部未與醫界協商，即拍板放寬醫學生招生人數。教育部今（28）日發出嚴正聲明，強調醫學系的招生總量在1300個名額內絕無改變，是配合衛福部的政策，依法調整學士後醫學系。

教育部說明，醫學系招生總量自1998年起即依法管制，至今未曾放寬、未曾擴招，也無所謂「繞道招生」之情事，這次調整是在制度規範與既定總量內進行，並經衛福部函復同意辦理。

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教育部表示，自1998年起，教育部依衛福部對醫師人力需求之規劃，控管大學醫學系招生總量為每年1300名，並依此總量核配所屬11所大學招生名額，從未放寬、亦未突破總量上限，外界若將國防醫學院或境外醫學生人數混為一談，實屬錯誤理解。

教育部說明，國防醫學院係依軍事教育條例設立，自有其軍事教育與國防政策之考量及任務，其招生名額一向非教育部核定，亦不納入教育部招生總量範圍。

此外，教育部表示，國立清華大學、國立中山大學、國立中興大學3校係配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」提出申設學士後醫學系，採公費生方式辦理，並經2021年申設審查會議決議公費計畫結束後，得於醫學系招生名額總量內調整，復經衛福部同意核予公費生招生名額，自111學年度起招生。

教育部說明，因衛福部公費計畫於今（2025）年不再續辦，自今年2月起，教育部依照2021年決議開始邀集衛福部等單位，研商3校學士後醫學系115學年度招生名額，經2月至4月間數次函詢衛福部後，衛福部函復在不逾教育部權責核配醫學系招生名額總量1300名之前提下，自115學年度起核配3校學士後醫學系自費生名額各35名（原為各23名公費生），合計105名，並納入1300名總量內計算，教育部核配的醫學系招生名額始終嚴守1300人總量，並未另闢名額，亦未突破總量管制。

教育部強調，有關3校學士後醫學系115學年度起之招生名額，主要考量衛福部公費計畫已經停辦，原依該政策設立醫學系，長期投入教學師資、課程設計及設施設備，學生亦仍在學中，另考量其生源非一般高中生，而係具學士學位學生，不影響既有其他大學醫學系招生，亦未因此減損其他大學權益，更未另設醫學系或新增新校，為維護學生受教權益及延續既有資源投入，在不逾教育部權責1300名總量原則下，並依衛福部函復內容，依法辦理轉型調整作業。

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