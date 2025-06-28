台北客運796公車7/1調整發車站 試辦裁撤中和至板橋區間站位

台北客運796公車發車站位自7月1日起從木柵站遷移到象頭埔站，也同步試辦調整行駛動線，從原行駛路線「木柵-板橋」，試辦調整為「木柵-中和」。（新北市交通局提供）

2025/06/28 11:16

〔記者黃子暘／新北報導〕台北市捷運環狀線南環段工程施工中，新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，台北客運796公車發車站位自7月1日起從木柵站遷移到象頭埔站，也同步試辦調整行駛動線，從原行駛路線「木柵-板橋」，試辦調整為「木柵-中和」，提醒乘客留意。

林詩欽表示，796公車原行駛路線為「木柵-板橋」，行經景美女中、新店區寶高園區、捷運七張站、大坪林、捷運秀朗橋站、中和台貿一村、板橋監理站、板橋外站、後站商圈至介壽公園，但中和至板橋區間與307、57路線重疊度高，經發函區公所及徵詢民眾意見，決議將796路線裁撤中和至板橋區間站位，調整為「木柵-中和」，調整為一段票收費。

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交通局補充，796的乘客可至「雙和里-連城中和路口」沿線站位轉乘57公車，享有公車轉乘優惠，或於「捷運中和站」轉乘307公車至板橋；相關行駛動線調整已公告在車廂內、沿線站位及網站公告，民眾可利用大台北公車動態資訊查詢，或洽（02）2939-1078台北客運木柵站詢問。

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