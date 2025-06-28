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    近期午後雷陣雨多 天氣風險：下週可能有低壓系統

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，近期大氣環境變化有限，臺灣大多維持在高壓勢力的邊緣，外來移入的水氣不多，天氣變化都是熱對流雲系發展所主導，因此像這樣高溫及午後雷陣雨的夏季天氣型態還會繼續下去。（資料照）

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，近期大氣環境變化有限，臺灣大多維持在高壓勢力的邊緣，外來移入的水氣不多，天氣變化都是熱對流雲系發展所主導，因此像這樣高溫及午後雷陣雨的夏季天氣型態還會繼續下去。（資料照）

    2025/06/28 11:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣仍處在太平洋高壓邊緣，仍須注意午後大雷雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，近期大氣環境變化有限，臺灣大多維持在高壓勢力的邊緣，外來移入的水氣不多，天氣變化都是熱對流雲系發展所主導，因此像這樣高溫及午後雷陣雨的夏季天氣型態還會繼續下去。

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天臺灣附近在近地面的大氣環境跟昨天相似，仍然是處在太平洋高壓勢力邊緣，受偏東至東南風影響，在高空的位置來說則會有些變化，最主要是冷心低壓已經逐漸往西移動脫離臺灣上空，但是它所帶來的不穩定環境還未完全結束，因此今天雖然上午各地都是晴到多雲的好天氣，中午過後在各地山區、西半部地區都有局部短暫陣雨或雷雨影響機會，並且仍不排除會有大雷雨影響，提醒大家進行戶外活動時要注意下午時段的天氣變化，尤其是在山區或溪谷河床時，如果聽聞雷聲就要盡快離開空曠地區、稜線或水域等高風險地區。

    天氣風險指出，而在下雨之前仍然要注意高溫，各地白天高溫普遍可達33至35度，尤其臺北盆地、中南部內陸或花東縱谷地區等通風較差位置，可能出現36度以上的極端高溫，紫外線也相當強烈，可達過量到危險等級，即便只是短時間的外出，建議也要做好防曬，不只是為了避免曬黑曬傷，更重要是要減少熱傷害的風險，戶外運動或勞力工作也要適當增加休息頻率，並時時留意身體狀況、補充水分及電解質，切勿勉強。

    天氣風險提醒，近期大氣環境變化有限，臺灣大多維持在高壓勢力的邊緣，外來移入的水氣不多，天氣變化都是熱對流雲系發展所主導，因此像這樣高溫及午後雷陣雨的夏季天氣型態還會繼續下去，且隨著水氣減少、大氣轉穩定，降雨影響的範圍及雨量在未來幾天會有減少趨勢。要有些變化出現，就得等海面上是否會有低壓擾動系統發展帶來水氣移入了。

    天氣風險直言，目前南海、菲律賓至關島一帶已經轉為低壓區，環境上會較有利熱帶擾動發展，從後續的預報趨勢來看確實也會逐漸有些低壓系統發展出來，不過還很難說會在甚麼位置發展、會有幾個系統，更不用說要判斷會不會接近臺灣甚至帶來甚麼樣的影響，現在都還言之過早，大氣環境還有可能出現大幅變化而影響預報結果，建議等到確實有低壓擾動雛形生成以後再來追蹤即可。

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