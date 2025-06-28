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    嘉縣樸城盃舞蹈賽登場 國內外500多位選手競技

    樸城盃舞蹈賽選手展現舞藝。（嘉義縣政府提供）

    樸城盃舞蹈賽選手展現舞藝。（嘉義縣政府提供）

    2025/06/28 11:01

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義愛舞拉丁舞團舉辦「2025台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨TNAL國家業餘聯賽嘉義站」，今天在嘉義縣立體育館舉行，共有國內外500多位選手競逐獎牌，選手展現曼妙舞姿，相互競技。

    縣長翁章梁、縣議員姜梅紅等今天到場參與開幕式，為選手加油打氣，期許選手發揮實力，創造佳績；嘉義愛舞拉丁舞團團長翁仲德說，樸城盃賽事邁入第5屆，希望選手能像朴子市的樸樹扎實成長，成為實力不凡的明星，今年有500多位選手參賽，由40位專業資深評審評分，期望明年看見更多選手前來交流，切磋舞技。

    翁仲德說，嘉義愛舞拉丁舞團近年來在偏鄉進行培育舞者，在2022年全民運打破嘉義縣歷史獎金及奪牌紀錄，也獲得嘉義縣才藝競賽全縣總冠軍及日本知事盃18歲以下世界冠軍，希望在明年全民運再創佳績。

    翁章梁表示，台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨TNAL國家業餘聯賽嘉義站來到第5屆，一年比一年熱鬧，全國各地選手齊聚一堂共同競技，包含選手年齡從4歲到70歲，顯示民眾越來越重視舞蹈運動，縣府將持續推展全民運動、提倡正當康樂活動。

    選手舞姿曼妙。（嘉義縣政府提供）

    選手舞姿曼妙。（嘉義縣政府提供）

    樸城盃舞蹈賽在嘉義縣立體育館登場。（嘉義縣政府提供）

    樸城盃舞蹈賽在嘉義縣立體育館登場。（嘉義縣政府提供）

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