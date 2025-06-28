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    三重行政園區景觀改造、空間重整 改善人行空間、增加綠地

    三重行政園區啟動景觀改造與空間重整，改善人行空間與提升綠覆率。圖為中山藝術公園草坪廣場。（新北市城鄉局提供）

    三重行政園區啟動景觀改造與空間重整，改善人行空間與提升綠覆率。圖為中山藝術公園草坪廣場。（新北市城鄉局提供）

    2025/06/28 10:48

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重區開發較早，市府城鄉發展局副總工程司李淑鈴指出，三重區如今面臨公共設施老化、活動空間衝突及人行道狹窄等都市課題，市府盤點公有土地，擇定三重行政園區啟動景觀改造與空間重整，透過拆除圍牆、調整人行空間、增加綠地面積等，總計提升綠覆率26.4%，3處城市森林廣場、地景遊憩場、2.5公里林蔭步道成為可以辦理市集、節慶活動的空間。

    李淑鈴表示，三重行政園區改造涵蓋三重區公所、市立聯合醫院、三重綜合體育場、中山藝術公園（捷運菜寮站出口）與過圳公園等5處場域，範圍總計2公頃；透過拆圍牆、調整人行空間、增加綠地、更新街道遊具設施、移除老舊設施釋放街廓空間，並規劃3處城市森林廣場、地景遊憩場及2.5公里林蔭步道，碳排放減量達1780噸。

    城鄉局指出，行政園區計畫串聯洽公、醫療與運動空間，打造為一體化、開放式的行政服務場域，提升便利性可及性，原不足60公分的人行道拓寬至2.5公尺以上，民眾可步行及騎乘自行車。

    城鄉局補充，改造後的三重行政園區不僅提升都會區景觀品質、活化閒置空間，也藉由城市風廊營造，讓城市更具極端氣候適應力。

    三重行政園區啟動景觀改造與空間重整，改善人行空間與提升綠覆率。圖為聯合醫院人行道拓寬改善。（新北市城鄉局提供）

    三重行政園區啟動景觀改造與空間重整，改善人行空間與提升綠覆率。圖為聯合醫院人行道拓寬改善。（新北市城鄉局提供）

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