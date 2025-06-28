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    宜蘭特教學校成立龍舟隊 帶領特教生划出自信

    宜蘭特殊教育學校「幸福宜特龍舟隊」，係由特教生、家長及教師組成的特殊龍舟隊，帶領特教孩子划出自信與榮耀。（教育部提供）

    宜蘭特殊教育學校「幸福宜特龍舟隊」，係由特教生、家長及教師組成的特殊龍舟隊，帶領特教孩子划出自信與榮耀。（教育部提供）

    2025/06/28 10:36

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政策鼓勵學校帶領身心障礙學生參與各項活動與運動賽事，國立宜蘭特殊教育學校「幸福宜特龍舟隊」，係由特教生、家長及教師組成的特殊龍舟隊，今年端午節在宜蘭冬山河親水公園舉辦的114年龍舟錦標賽順利晉級，在眾多隊伍中脫穎而出成為全場焦點，親師生一起划出自信與榮耀。

    教育部國教署組長孫旻儀說明，為落實「身心障礙者權利公約（CRPD）」及特殊教育法精神，鼓勵各級學校依特教學生的特質，合理調整校內外課程教學與活動，保障特教學生的參與權。

    「幸福宜特龍舟隊」由特教學生、教師及家長共18人組成，自5月起利用週末清晨進行集訓，學習包含安全知識、體能訓練與划槳技巧等，學生剛開始因為沒有划船經驗，出現空中划槳等情況，歷經一個月苦練，逐漸掌握划船技巧，也在錦標賽中展現出絕佳默契。

    掌控整個龍舟隊前進節奏的鼓手小文是一名唐氏症學生，起初因體能較弱無法參與划槳，學校安排小文擔任鼓手，透過多次練習穩定掌控節奏，讓隊伍整體表現更好，裁判也大為稱讚。

    錦標賽當天「幸福宜特龍舟隊」隨著鼓聲奮力前行，雖然最終在第3場比賽止步，但全隊團結一致划完最後的500公尺，獲得熱烈掌聲。

    宜蘭特教校長柯建興表示，這不僅是一場比賽，更是一場融合教育、家庭與社區合作的實踐；透過划龍舟這項團隊運動，讓學生突破自我、家長深度參與、教師持續陪伴，划出屬於每個學生的未來。

    宜蘭特殊教育學校「幸福宜特龍舟隊」，係由特教生、家長及教師組成的特殊龍舟隊，帶領特教孩子划出自信與榮耀。（教育部提供）

    宜蘭特殊教育學校「幸福宜特龍舟隊」，係由特教生、家長及教師組成的特殊龍舟隊，帶領特教孩子划出自信與榮耀。（教育部提供）

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