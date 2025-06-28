李遠哲團隊設計國寶級儀器亮相 「交叉分子束」揭示臭氧層奧秘

遠哲科學教育基金會和中研院合辦的「看見分子相遇的奇妙」展覽，展出李遠哲團隊獲諾貝爾獎的的重要研究工具「交叉分子束」。（記者林正堃攝）

2025/06/28 11:59

〔記者林曉雲／台北報導〕遠哲科學教育基金會今年成立30週年，中央研究院原子與分子科學研究所攜手遠哲科學教育基金會，共同推出「從大氣化學看人類永續」系列活動，「看見分子相遇的奇妙」常設展，今（28）日在國立台灣科學教育館開幕，李遠哲團隊設計的國寶級儀器「交叉分子束」也在展覽中首度公開，對揭示臭氧層破洞成因具關鍵貢獻。

前考試院長黃榮村表示，過去半世紀以來，大氣層發生兩項重大變化，臭氧層耗損及溫室氣體加溫，臭氧層耗損危機看起來有改善，但全球暖化愈來愈往壞的方向去，全世界因此得集體憂鬱，李遠哲更是擔憂，投注大量時間在全球接觸溫室氣體問題，1995年諾貝爾化學獎得主 Frank Sherwood Rowland曾在餐巾紙畫下大氣層的化學反應，以餐巾紙跟他說明有關臭氧層的問題，李遠哲已90歲，卻更熱情、更熱血，以科學家使命，為地球和人類奔走，除了科工館永久典藏，科教館成立常設展，還可常設小型演講空間，李遠哲偶爾來跟年輕人演講交流。

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國科會主委吳誠文表示，李遠哲發明的「交叉分子束」是展覽亮點，文化部宣布為國寶級儀器，當年偉大的研究找不到實驗設備，因此由科學家成為工程師，自己打造實驗設備，帶著研究生從繪圖開始到做出設備、完成實驗，讓全世界化學家受益，20多年來不斷提醒要關注環境惡化議題，重視永續及減碳，而他也提醒電機工程師致力增加能源使用效率，創造科技產品以維護人類生存環境。

展覽最大亮點為首次對外公開展示的「交叉分子束儀器---35inch」，此儀器支撐數位諾貝爾化學獎得主的實驗設計，被譽為「看見化學反應的Playground」，可深入了解此國寶級科學儀器，如何協助科學家解釋臭氧層破洞的因素之一，進一步認識氣候變遷的科學本質。

遠哲科學教育基金會和中研院合辦的「看見分子相遇的奇妙」展覽，展出李遠哲團隊獲諾貝爾獎的的重要研究工具「交叉分子束」，圖前為朱銘為李遠哲製作的雕塑作品。（記者林正堃攝）

中研院前院長李遠哲出席「看見分子相遇的奇妙」展覽開幕式，並在永續大師論壇上談全球暖化與人類的未來。（記者林正堃攝）

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