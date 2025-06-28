從淡蘭古道走進茶節 坪林實驗國中學生分享淡蘭古道旅程故事

新北市坪林實驗國中學生將走踏淡蘭古道的成果與各界分享。（記者翁聿煌攝）

2025/06/28 10:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林實驗國中8年級學生的課程，不僅親身踏入淡蘭古道，完成16公里成年禮活動，獲得豐富的踏查體驗，日前還帶著攝影作品與旅途故事，走進熱鬧的人群，在「新北好茶節」活動中，以設攤方式向外界說明他們過去一年走讀淡蘭的學習成果。

坪林實中校長歐志華指出，前陣子走過淡蘭古道的學生，花了兩個月時間將自己走過的山林經驗整理為問答互動、主題海報與詩意明信片，利用坪林重要活動時機，用自己的語言向來賓導覽他們眼中的淡蘭之美。

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學務處老師陳永昌表示，這場擺攤活動是坪林實驗國中「活力探索與美感藝術課程」的延伸，學生將先前完成淡蘭古道的中路坪林至外澳16公里的健行挑戰，以及沿途觀察廟宇、橋梁、動植物與步道設施發現的種種現象，製作成專題探究的海報，還結合高珮馨老師的美感藝術課，將課堂上學會攝影構圖與視角，拍下所見所感，製作成明信片。

陳永昌說，整個展區分為「動植物觀察」、「廟宇與生態廁所」、「橋梁結構」、「環境議題調查」四大主題，由學生親自解說，從淡藍古道上生態廁所談到垃圾問題，還有同學在淡蘭古道發現台灣鰕虎魚及溪蝦特有種，以及發現淡蘭古道其實存在光害與垃圾對身林的危害，學生張博舜和王迦勒則是發現穿山甲有許多巢穴聚集在柏油路旁的山坡上，造成穿山甲一出巢穴就極可能被車子撞到，他們想出了解決的方法就是在路邊放警告牌，或是在水泥擋土牆旁邊擺上石頭，避免穿山甲直接被路殺的危險。

新北市坪林實驗國中學生將走踏淡蘭古道的成果與各界分享。（記者翁聿煌攝）

新北市坪林實驗國中學生將走踏淡蘭古道的成果與各界分享。（記者翁聿煌攝）

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